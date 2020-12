Drake jouera Barack Obama dans un biopic Ils approuvent! | AP

Il y a quelque temps, le chanteur Canard avait offert à star dans un film biographique de Barack Obama Et maintenant, l’ancien président accorde sa bénédiction pour être en charge de l’interpréter dans un nouveau projet de film.

Il ne fait aucun doute que faire des films sur de grandes personnalités de n’importe quel média est toujours bien accueilli par le public, du moins dans la plupart des cas.

Et c’est ainsi que maintenant certaines personnes pensent qu’il est temps pour un biopic avec des acteurs reconnus pour Barack Obama et il y a longtemps Drake s’est porté volontaire pour jouer le personnage principal.

À travers une nouvelle interview avec 360 With Speedy Morman, l’ancien président a abordé la question de la production d’un film basé sur sa vie et a exprimé son opinion sur le fait d’avoir le chanteur dans le rôle principal.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est le 20 janvier 2009 que Barack Obama Il est devenu le premier Afro-Américain à occuper le siège présidentiel des États-Unis et son mandat a duré jusqu’au 20 janvier 2017, cependant, depuis le début, il est entré dans l’histoire pour sa réalisation mémorable.

Le cinéma a consacré quelques efforts au politicien et à sa femme, par exemple “Southside with You”, un film qui raconte l’histoire de l’été 1989 où le futur président des États-Unis courtisait sa future première dame à une date épique par le côté sud de Chicago.

Ce film a été très bien accueilli par la critique, mais un biopic qui développe en profondeur la vie de Barack et récemment dans la nouvelle interview, il donne son approbation à Drake pour le jouer dans un futur projet.

Je vais dire ceci, Drake semble être capable de faire ce qu’il veut. Je veux dire, c’est un frère talentueux et talentueux. Donc, si le moment vient et qu’il est prêt … Drake a, plus important encore, je pense, le sceau d’approbation de ma maison. Je soupçonne que Malia et Sasha seraient d’accord avec ça, “je confirme.

Il est à noter que la première fois Canard Il a évoqué son intérêt à devenir Barack sur grand écran en 2010, lors d’une rencontre avec le média Paper.

Cette année-là, il a révélé qu’il avait pratiqué l’interprétation d’Obama pendant une longue période, mentionnant qu’il était très disposé à prendre le poste.

J’espère que quelqu’un fera bientôt un film sur la vie d’Obama parce que je pourrais le jouer. Je vois toutes les directions. Chaque fois que je le regarde à la télé, je ne change pas de chaîne, je fais vraiment attention et j’écoute les inflexions de sa voix. Si vous demandez à quelqu’un qui me connaît, je suis plutôt doué pour les imprimés », je souligne.

Lent, mais bien sûr, je ne suis pas en mode étude parce que personne ne m’a appelé pour quoi que ce soit, mais je fais juste attention pour que le jour venu je ne me précipite pas pour apprendre à parler comme lui », a-t-il ajouté.

D’autre part, cette année 2020 est sorti “Becoming”, un documentaire qui explore la vie de Michelle Obama, un regard sur son intimité, ses espoirs et sa connexion avec les autres lors de sa tournée de livres en 2019.

Et ce n’est pas tous les jours qu’il est possible de voir et d’apprécier avec la perspective des femmes noires, cependant, ce matériel nous offre une approche profonde de l’époque de qui dans le passé était la Première Dame afro-américaine, un exemple que des millions de personnes ont suivi. filles non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde.

Maintenant, ce que beaucoup se demandent, c’est que quand le temps passera jusqu’à ce que nous ayons un biopic de grande production pour Barack Obama Alors maintenant, il ne reste plus qu’à savoir si Drake finira par être le grand élu pour jouer le politicien, car certaines personnes peuvent être d’accord et d’autres peut-être pas tellement, cependant, seul le temps nous dira où la situation tournera.

