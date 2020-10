Twitter a désactivé les options de partage sur un tweet du président Trump dimanche et l’a étiqueté pour avoir enfreint ses règles contre la propagation de la désinformation sur les coronavirus. Dans le tweet, le président a déclaré qu’il avait «une approbation totale et complète des médecins de la Maison Blanche hier. Cela signifie que je ne peux pas l’obtenir (immunisé) et ne peux pas le donner. Très agréable à savoir !! »

Même avec l’étiquette, le tweet est toujours disponible pour ceux qui cliquent sur l’avertissement, conformément à la position de Twitter selon laquelle il est dans l’intérêt public de garder les tweets des élus visibles. Et les tentatives de partager le tweet font apparaître une alerte qui se lit comme suit: «Nous essayons d’empêcher un Tweet comme celui-ci qui enfreindrait les règles Twitter d’atteindre plus de personnes.» Cependant, le tweet étiqueté peut toujours être tweeté par des citations.

L’affirmation du président selon laquelle il est maintenant «immunisé» depuis qu’il a déjà contracté le coronavirus est probablement ce qui a fait signaler le tweet, car il y a eu des cas documentés de patients coronavirus réinfectés. Un homme du Nevada a eu le COVID-19 en mars, puis s’est rétabli en avril pour retomber malade en mai. Le premier cas documenté de réinfection par un coronavirus s’est produit à Hong Kong, où le patient n’a présenté aucun symptôme la deuxième fois.

Le site Web des Centers for Disease Control and Prevention contient des informations limitées sur les réinfections, mais indique qu’une personne qui a eu et récupéré du COVID-19 peut avoir de faibles niveaux de virus dans leur corps jusqu’à 3 mois après le diagnostic, et que la science «N’implique pas qu’une personne est immunisée contre la réinfection» du virus.

Un porte-parole de Twitter a déclaré que ce n’était pas la première fois que la plateforme désactivait le partage sur un tweet du président contenant des informations incorrectes. En plus de mettre à jour sa politique le mois dernier selon laquelle il étiqueterait ou supprimerait les tweets contenant de fausses informations sur le trucage et les résultats des élections, Twitter a également déclaré qu’il étiqueterait les publications des candidats déclarant prématurément leur victoire. Et Twitter a déclaré en mars qu’il adoptait une «approche de tolérance zéro» face à la désinformation sur les coronavirus sur sa plate-forme.

Les mises à jour de la semaine dernière ont encore renforcé les règles relatives à la diffusion de la désinformation et ont encouragé les gens à citer des tweets et à «ajouter leur propre commentaire» aux tweets avant de retweeter quelqu’un. La mise à jour prévoyait également de signaler ou de supprimer les tweets destinés à inciter à l’ingérence dans les élections ou les résultats des élections, et les tweets de personnalités politiques comptant plus de 100 000 abonnés – dont le président Trump – qualifiés de «trompeurs» sont désormais plus difficiles d’accès.

Twitter a qualifié plusieurs tweets de Trump d’avoir violé sa politique sur les médias manipulés et l’intégrité civique et électorale pour avoir tweeté des mensonges sur le vote par correspondance.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire dimanche.