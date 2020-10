Dreamy!, Thalía partage les secrets de son placard | AP

La chanteuse mexicaine Thalía a émerveillé ses partisans en confessant à Tiktok les secrets de son placard fascinant.

La femme de Tommy Mottola Apparemment, il ne veut pas de “caprice” et c’est pourquoi il a un placard magnifique, digne de la star qu’il est.

La chanteuse mexicaine a profité de Tiktok pour partager une vidéo dans laquelle Thalía se vantait de «5 choses préférées dans mon placard que vous ne connaissez pas».

La Mexicaine a ouvert les secrets de son placard à ses followers et a ainsi révélé certains de ses goûts pour la mode telle qu’elle aime les paillettes et Marilyn Monroe, elle a énuméré ces 5 aspects un par un et en a montré des images.

J’aime les choses avec beaucoup de brillance, passionnée par Marilyn Monroe, mes chaussures Minion, le prêt-à-porter des ongles, j’ajoute de la brillance à mes vêtements, c’étaient les secrets que Thalía avouait.

Décidément, la femme de Tommy Mottola est une icône non seulement de la musique, mais aussi de la mode et ce que ses adeptes savaient probablement déjà, c’est son goût pour la luminosité et la couleur.

L’interprète de On s’en fout Elle se caractérise par être une femme unique, fraîche et joviale; quelque chose qui est très évident dans leurs réseaux sociaux et prend généralement des risques dans leurs vestiaires et leurs vidéos.

Malgré la quarantaine actuelle des coronavirus, l’interprète n’a pas cessé d’être active sur les réseaux sociaux et d’interpréter plus de chansons pour ses followers. Depuis le début, elle a toujours été soignée et gardée à la maison, tout en prenant les mesures de sécurité appropriées pour maintenir sa santé.

Thalía est devenue la porte-parole de la vigilance et du maintien à la maison, ce qu’elle a demandé à plusieurs reprises aux internautes. Malgré cela, il s’adapte maintenant à la nouvelle norme et continue de publier des clips vidéo.

Mais l’artiste va plus loin et maintenant elle ne sera pas seulement la protagoniste, mais aussi la productrice d’une nouvelle émission de téléréalité qui porte le nom Musique latine Queens, même chose qui est partagée par votre compte Facebook.

Le programme tant attendu est déjà sorti et le deuxième épisode de celui-ci sera lancé précisément demain. En musique latine, Queens Thalía est accompagnée de deux femmes très talentueuses: Farina et Sofía Reyes.

C’est le 24 septembre que les adeptes de ces divas se sont réunis sur Facebook de Thalía pour voir le premier épisode et quand ils ont apprécié ses commentaires, ils n’ont pas été déçus de ce que les femmes célèbres leur ont offert et ils ont hâte de ce second. chapitre.

Cette série est une sorte de retour à l’actrice de Thalía, alors que la Mexicaine est devenue célèbre grâce à sa participation aux telenovelas dès son plus jeune âge. Beaucoup se souviendront d’elle dans des feuilletons tels que Quinceañera, mais encore plus pour ses trois célèbres Marías: María la del Barrio, María Mercedes et Marimar.

L’actrice et chanteuse faisait également partie d’un célèbre groupe de jeunes, Timbiriche, où elle partageait la scène avec d’autres grands de la musique tels que Paulina Rubio et Érick Rubín.

De cette époque, les rumeurs ont surgi qu’il y avait une forte rivalité entre La Chica Dorada et Thalía, ils assurent qu’ils ne peuvent pas se supporter; Cependant, il y a quelques mois, il semblait que Rubio avait nié cette situation.

Lors d’un live interprété par l’interprète de Je ne suis pas une femme, avec qui elle a fait grand bruit car elle semblait être dans un état incommode, en plus de chanter, Pau Rubio a salué la femme de Tommy Mottola.

Une autre des rumeurs qui est restée comme un mythe à propos de Thalía est que “sa bouche sent”; ceci après Arturo Peniche, avec qui elle a joué dans l’un de ses feuilletons, a assuré qu’il était très désagréable d’avoir à l’embrasser.