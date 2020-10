Drew Brees a canalisé son intérieur George Jefferson … Sports TMZ a appris que les QB sont passés à un condo de luxe dans un immeuble de la Nouvelle-Orléans – et c’est génial!

Des sources proches de la star des Saints nous disent que le quart-arrière a acheté une unité de baller dans le nouveau Four Seasons New Orleans Hotel & Private Residences en Louisiane.

Et, on nous dit que le nouveau pad de Drew vient avec TOUS les cloches et sifflets !!

Des sources disent que la place de Brees au Four Seasons (qui serait le développement le plus cher de l’histoire de NO) viendra avec tout, de l’accès privé à un bar / salon en passant par une salle de simulation de golf.

On nous dit également que Drew pourra nager dans la piscine extérieure de 75 pieds de l’endroit … et qu’il aura également une vue insensée sur le Mississippi et le quartier français depuis son unité!

«Quand j’ai appris que The Four Seasons venait à la Nouvelle-Orléans, j’ai sauté sur l’occasion d’acheter un condominium», a déclaré Brees à propos de l’endroit dans un communiqué.

«Le Four Seasons est transformateur pour cette ville et je suis ravi d’en faire partie. Ma famille et moi aimerons toujours la Nouvelle-Orléans et serons fiers d’appeler le Four Seasons chez nous.

Quant au prix … on nous dit que Brees a payé plusieurs millions de dollars pour cela – ce que nous savons que le gars peut se permettre, vu qu’il vient de signer un Contrat de 50 M $ de 2 ans en mars!

Ouais, toujours super d’être riche!