Drew Brees a signé un contrat de deux ans de 50 millions de dollars pour retourner aux New Orleans Saints, et il semble qu’il utilise une partie de cet argent à bon escient. Le quart-arrière vétéran aurait acheté un condo de luxe dans le Big Easy, qui comprend plusieurs équipements. Il aurait également payé “plusieurs millions de dollars” pour l’unité.

Selon TMZ Sports, des sources proches de Brees ont déclaré que l’unité se trouve au Four Seasons New Orleans Hotel & Private Residences. Le développement serait le développement le plus cher de l’histoire de la ville et dispose d’un nombre important d’équipements pour le quart-arrière. Il disposera d’une entrée privée au bar / salon, d’un accès à une piscine extérieure de 75 pieds, ainsi qu’à une salle de simulation de golf. De plus, Brees aura une vue imprenable sur le fleuve Mississippi et le quartier français.

«Quand j’ai appris que The Four Seasons venait à la Nouvelle-Orléans, j’ai sauté sur l’occasion d’acheter un condominium», a déclaré Brees dans un communiqué. «Le Four Seasons est transformateur pour cette ville et je suis ravi d’en faire partie. Ma famille et moi aimerons toujours la Nouvelle-Orléans et serons fiers d’appeler le Four Seasons chez nous.

Avec le contrat de deux ans, Brees reste parmi les joueurs les mieux rémunérés de la ligue. Ses gains totaux en carrière sur le terrain s’élèveront à 294,7 millions de dollars à la fin de la saison 2021, par Spotrac. Cependant, cet argent n’inclut pas les accords d’approbation avec Nike, Proctor & Gamble, PepsiCo et Wrangler. Selon un article de juin de Forbes, Brees mène tous les joueurs de la NFL avec 15 millions de dollars en argent de sponsor.

Brees, âgé de 41 ans, lance à nouveau une solide campagne pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il a un taux d’achèvement de 71,3% et a lancé pour 1 006 verges, huit touchés et deux interceptions. Les Saints sont au sommet du classement sud de la NFC avec une fiche de 3-2 après avoir battu les Chargers de Los Angeles lundi soir. Les Buccaneers ont également une fiche de 3-2, mais ont perdu contre les Saints lors de la semaine 1.

Brees n’a pas de match pendant la semaine 6 en raison d’un bye programmé. Le temps libre sera l’occasion de se reposer et de récupérer avant un match de division avec les Panthers de la Caroline. Brees peut également trouver le temps de pratiquer son swing de golf dans le condo de luxe. Bien que le prochain match puisse être mis en doute.

Les Panthers et les Falcons se sont affrontés lors d’un match de dimanche. Quelques jours plus tard, l’équipe est entrée dans le «protocole COVID-19 intensif» de la NFL. Le plaqueur défensif recrue des Falcons, Marlon Davidson, a été placé sur la liste réserve / COVID-19 après avoir joué 12 clichés. Les Panthers n’ont pas encore eu de joueurs testés positifs, mais l’équipe suit les directives strictes de la ligue.