Drew Scott et Jonathan Scott continuent de s’affronter dans leur concours de conception de maison sur Brother vs Brother. Dans un aperçu du prochain épisode, qui sera diffusé sur HGTV mercredi à 21 h HE, Drew fait appel à un juge secret pour déterminer le gagnant de cette semaine. Comme on le voit dans le clip exclusif ci-dessus, le juge secret n’est autre que la personnalité de HGTV Orlando Soria.

Drew a gardé l’identité du juge une surprise de son frère jumeau Jonathan jusqu’au tout dernier moment. Lorsqu’il a finalement été révélé que Soria était le juge de cette semaine, Jonathan était plus qu’un peu surpris compte tenu des événements survenus plus tôt dans la saison. Jonathan a demandé à son frère tout en filmant une interview ensemble pour la caméra, “Pourquoi diable choisiriez-vous le juge qui vous a fait perdre le premier défi?” Comme l’explique Drew: «Sur Build Me Up, Orlando rénove des maisons pour des clients qui traversent un changement majeur dans leur vie. Et j’ai beaucoup appris dans le passé, dans l’autre défi. Et donc je pense que cette fois, je vais le convaincre. . “

Lorsque le couple s’est assis avec Soria, Jonathan a déclaré qu’il pensait qu’il avait un avantage car le juge avait précédemment voté pour ses rénovations dans un épisode précédent de la série. Mais, comme Drew l’a dit, “Voici ma pensée, je ne veux pas de parti pris ici, juste juger. Mais, j’ai fait beaucoup de travail ici que je pense vraiment qu’Orlando va aimer et je veux juste voler ça gagner loin de Jonathan. ” Soria a alors dit aux deux frères qu’il allait devoir faire de son mieux pour ne pas “jouer les favoris” étant donné leur rivalité fraternelle. Il a ensuite expliqué à la caméra qu’il prenait son rôle de juge très au sérieux et qu’il allait examiner le travail des frères d’un point de vue impartial.

«Drew pourrait penser parce qu’il m’a invité à revenir, je vais le favoriser un peu, peut-être l’aider à gagner cette fois. Je vais être impartial. Je vais juger qui a fait le meilleur travail, qui a amélioré l’espace le la plupart, et qui, à mon avis, mérite vraiment de gagner », a déclaré Soria. Les enjeux sont incroyablement élevés pour la compétition de cette semaine, car le gagnant pourra vivre une véritable expérience de cascadeur à la hollywoodienne. Quant à savoir qui remportera la victoire, les fans devront se connecter mercredi soir pour voir qui, selon Soria, a rénové leur espace le mieux.