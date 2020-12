Revoir en un coup d’œil

aylor Swift n’est pas le seul musicien à gérer deux albums cette année. Drive-by Truckers, le groupe de longue date de l’Alabama, a refusé la chance de faire le tour du monde pour soutenir leur excellente sortie de janvier, The Unraveling, s’est simplement enfermé et a enregistré plus de chansons. The New OK, sorti aujourd’hui dans des formats physiques après son apparition sur les services de streaming en octobre, est leur 13e album – un document d’une année malchanceuse qui est aussi sombre sur le plan lyrique que leur son mélodieux Americana est attrayant.

Ayant jadis échangé des chansons plus personnelles, une politisation a commencé en 2016 avec leur album American Band, sa couverture une image en noir et blanc des Stars and Stripes en berne, ses chansons largement concernées par la violence armée. Le co-fondateur Patterson Hood est de plus en plus motivé pour montrer que tous les hommes du Sud ne célèbrent pas la direction prise par la nation.

La vidéo choquante de la chanson titre de The New OK a été tournée lors d’une violente réaction de la police à une marche de Black Lives Matter à Portland cet été. «Est-ce que nous allons nous contenter des yeux gazeux / Fixer le pistolet?» il demande. Superficiellement accrocheur avec son riff de guitare qui sonne, The Perilous Night est encore plus désespérant. Alors que d’autres, comme Bruce Springsteen sur sa chanson récente Rainmaker, ont fait allusion au président actuel avec une métaphore, Hood le nomme directement: «Le fascisme frappe et Trump dit:« Laissez-les entrer ».

Une sorte d’optimisme arrive tard avec une reprise tapageuse de Ramones – un ajustement étrange sur un album puissant qui a la colère comme émotion centrale.