Du balcon! Yanet García possède son plus grand charme

Connue sous le nom de “la fille de la météo”, Yanet García a partagé un La photographie dans lequel il apparaît montrant ce que sont pour beaucoup de gens ses plus grands charmes, sous un angle qui le fait paraître encore plus.

Il convient de noter que le modèle n’a pas besoin de mettre en évidence cette partie de son corps sous aucune perspective, car elle se distingue par elle-même, aujourd’hui une célébrité Internet a été comparée à des modèles internationaux, vous reconnaissez sûrement que certains noms parmi eux sont Demi Rose, Joselyn Cano Oui Anastasia Kvikto.

Toute photographie que Yanet García publie devient rapidement une tendance et elle sait en tirer le meilleur parti et promouvoir sa propre image.

La présentatrice de télévision et célébrité des médias sociaux porte généralement des tenues extrêmement serrées, qui semblent même devenir sa seconde peau car elles ont tendance à marquer chaque centimètre de son corps.

Sa publication compte plus de 100 000 likes, c’est peut-être un montant plutôt faible, puisqu’il compte environ 13 400 000 followers sur son compte Instagram officiel.

Au moment où la mannequin mexicaine réside aux États-Unis, la raison pour laquelle elle a déménagé dans un autre pays était parce qu’elle voulait apprendre la langue, en plus de trouver une maison qu’elle a trouvé l’amour pour le moment où elle vit avec son petit ami et apparemment elle a assez bien appris à parler et à écrire. en anglais, dans sa publication, il a écrit l’image en anglais et en espagnol.

Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Il n’y a pas de comparaison entre le soleil et la lune qui brille quand il y a un moment, a-t-il écrit.

Le premier commentaire qui est apprécié est celui de son amie et ancienne partenaire de conduite Galilea Montijo, bien qu’elle n’ait pas écrit de texte, elle a placé des émojis d’un visage surpris, peut-être le reflet que Janeth a écrit a réussi à la faire identifier et probablement pas seulement elle mais d’autres utilisateurs qui ont vu la publication.

À un moment donné de sa carrière, certains utilisateurs ont commencé à la critiquer car ils pensaient que son plus grand charme était le résultat d’une excellente chirurgie esthétique, mais elle a précisé qu’il ne s’agissait pas, en fait, uniquement du résultat d’un exercice intense et d’une alimentation équilibrée.

Elle est même devenue une femme d’affaires lançant une application où elle enseigne comment faire de l’exercice et aussi comment bien manger, elle-même a avoué dans certaines interviews que cet attribut qui a attiré tant d’attention de partout au Mexique et d’une partie du monde est dû à l’exercice constant qu’elle effectue, Il fut un temps où Yanet s’est blessée à une jambe et pour récupérer, elle a dû faire certains exercices et thérapies.

En plus des thérapies, Yanet a décidé de continuer l’exercice car elle l’aimait beaucoup en plus du fait que cela servait sa santé, sans s’en rendre compte elle était déjà une experte dans l’exercice de son corps et petit à petit elle en voyait les résultats, même dans certaines photos ou vidéos. Nous avons réussi à voir certaines vergetures dans cette partie de son corps, car au fur et à mesure que son muscle grandissait, la peau avait tendance à se déchirer un peu pour faire place à sa croissance et ainsi avoir la forme que des millions de personnes adorent et envient aujourd’hui. gens.

Pour le moment, on ne sait pas s’il envisage de retourner au Mexique, son pays d’origine, il le fera probablement pour sa famille qu’il reçoit dans sa ville natale de Monterrey.

Yanet sait très bien attirer l’attention de ses admirateurs, elle s’occupe toujours des publications qu’elle fait pour qu’à l’époque Instagram ne décide pas de la censurer comme il l’a fait avec d’autres publications d’autres célébrités ou de gens ordinaires.

Bien qu’il soit devenu assez populaire, la célébrité de 29 ans ne néglige pas son humilité et sa personnalité est captivée par des millions.

