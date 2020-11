T

Bien que l’annonce de Boris lundi signifie que les restaurants, pubs et bars sont encore un peu perdus sur ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire en décembre, les concerts et les concerts sont de retour – du moins pour ces endroits des niveaux 1 et 2. Mais alors que les groupes se démènent pour remettre leurs tournées sur les rails, il reste encore une semaine de verrouillage, ce qui signifie que se préparer pour une danse socialement distante est une question de donner un coup de pied avec une discothèque de cuisine.

Le label Defected a brisé le premier verrouillage avec ses sessions diffusées en direct et utilise la même recette cette fois-ci. Leur prochain On danse comme un La rave virtuelle démarre ce vendredi à partir de 16h, avec les monstres de la house music David Penn, Monki et Pete Tong tournent des sets jusqu’à minuit. Le tout pour une bonne cause – le concert permettra de collecter des fonds pour l’organisation caritative de la banque alimentaire The Trussell Trust – la soirée sera animée par des mélomanes qui ont perdu leur emploi en raison des réductions de Covid. Plus de 1,6 million de fans de danse ont écouté la dernière fois; pour ceux qui se sentent seuls, c’est l’antidote (defected.com).

Le club indépendant de SW9 Brixton Jamm a lancé leur série de DJ socialement distancés cet été, emmenant les choses dans leur nouvel espace en plein air, The Brixton Courtyard. Alors que les choses sont gardées à l’intérieur pour le moment, ils ont une line-up stellaire en streaming en direct sur lockdownlive.tv ce soir et demain; écoutez les sets de Shy One, Seven Hills et Norman Jay MBE.

Mis à part les systèmes sonores cliquetis, les concerts virtuels sont maintenant une avancée par rapport aux emplois de webcam de la chambre de la dernière fois. Dua Lipa vendredi, en canalisant la bombe de ses spectacles avec le Studio 2054. La chanteuse Don’t Start Now promet des boules à facettes, une discothèque à roulettes et un «voyage kaléidoscopique alimenté par une fusée dans le temps [and] espace”. FKA Twigs fait partie des invités spéciaux, et les billets commencent à 12,99 £ (dualipa.com).

(. pour DCP)

Léger sur les patins à roulettes mais lourd sur l’émeute, le Chefs Kaiser jouer à partir de 20h samedi soir, marquant leur premier set depuis leur concert à Brixton en février. Le groupe promet leurs succès nostalgiques des Noughties ainsi que de nombreuses surprises immersives en cours de route (10 £, academymusicgroup.com). Si revenir aux années indépendantes il n’y a pas assez longtemps, soyez secoué Jazzy Jeff; Le DJ de Will Smith de ses jours Fresh Prince organisera une house party virtuelle jouant les succès primés aux Grammy Awards du duo, avec une liste d’invités spéciaux qui n’ont pas encore été annoncés. Celui-ci est pour les retardataires, cependant, avec les choses qui démarrent à partir de 2 heures du matin, heure de Londres (à partir de 26 £, eventbrite.co.uk).

Sinon, faites-le vous-même; Voix chanceuse est sorti de ses stands et se lamentait en ligne. Leur énorme catalogue de plus de 9000 succès à chanter en accompagnement est maintenant disponible en streaming et sur des listes de lecture prêtes à l’emploi. Un abonnement coûte 6,99 £ par mois, mais il existe un essai gratuit de 14 jours pour tester les eaux avec (luckyvoicekaraoke.com).

Pour revivre ces embarras glorieux encore et encore, essayez le service de montage par synchronisation labiale Viva La Video transformer un chant en quelque chose de spécial; soumettre une vidéo à un classique et DJ Abby Hewitson – qui a joué pour Prince et P Diddy – en fera un clip vidéo. C’est cher à 120 £, mais chaque vidéo est faite sur mesure et terminée en deux jours (vivalavideo.net). Dansons.