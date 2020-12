Du lit Natti Natasha ravit ses fans dans une robe blanche | Instagram

La belle chanteuse dominicaine Natti Natasha Il est tombé amoureux de plus d’un avec une vidéo candide sur le lit où il a surpris ses millions de fans, alors qu’il posait de manière assez provocante en poussant des soupirs.

Natti Natasha tout au long de sa carrière s’est imposée comme l’une des femmes les plus populaires du genre urbain et maintenant avec une trajectoire de plus de 10 ans dans l’industrie, elle compte plus de 20 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify, un des plates-formes les plus populaires pour écouter de la musique.

En plus de sa carrière artistique, elle est également saluée sur les réseaux sociaux pour elle cand3nte figure et actuellement 33 ans, Natti Natasha continue de captiver ses adeptes avec des photographies et des vidéos s3nsual.

Et cette fois, elle a partagé une courte vidéo dans laquelle elle apparaît avec une robe blanche moulante et un décolleté profond.

En plus de montrer sa silhouette, plusieurs followers ont remarqué l’endroit où il a enregistré cette vidéo audacieuse, car il ne fait aucun doute qu’il savait parfaitement attirer l’attention.

Selon plusieurs adeptes du chanteur, Natti Natasha Je pose sur un lit avec une pose que beaucoup décrivent comme sensuelle et intrépide.

La vidéo a été partagée hier et jusqu’à présent, elle compte déjà plus de 2 millions de vues sur son compte Instagram et des centaines de commentaires.

QUEEN “,” GODDESS “,” White dress “,” Bella “,” Beautiful as always “,” Reinaaaa I love you “,” SO GORGEOUUUUUSSS “,” Je suis tombé amoureux “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

C’était comme ça depuis le lit, avec une petite tenue blanche, Natti Natasha Il a paralysé les réseaux sociaux en partageant via son compte officiel sur Instagram une vidéo où il débordait de sympathie et de beauté.

Il ne fait aucun doute que Natti Natasha est plus belle et éblouit tous ses adeptes avec des publications éloquentes.

Il est à noter que la carrière de Natti a considérablement augmenté et cela est dû au fait qu’elle a un incroyable, ce qui est évident dans chacune de ses présentations en public, captant ainsi l’attention de tout le monde avec des tenues totalement captivantes, qui laissent en preuve sa silhouette tonique.

Et bien sûr, parler de sensualité est synonyme de Natti Natasha, puisque dans chacune de ses publications sur les réseaux sociaux, elle attire l’attention des utilisateurs qui sont très idolâtrés avec elle.

Pour cette chanteuse de musique urbaine, les défis ont grandi et petit à petit elle bat ses propres records, puisqu’il suffit de faire le tour des réseaux pour se rendre compte qu’elle est une déesse de l’Olympe.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista est tombée dans le reggaeton et la pop latine au cours de son développement artistique et a été récompensée aux Reggaeton Italia Awards, Billboard, Premios Tu Mundo, entre autres célébrations importantes qui reconnaissent le talent latin.

Il est à noter que les premières présentations qu’elle a faites remontent à sa participation à l’église, à laquelle elle a assisté enfant, où elle a eu l’occasion de participer à différentes activités artistiques développées avec le groupe d’enfants.

C’est là que pour la première fois il a pris des cours de chant, perfectionnant ses compétences vocales et sa force d’interprétation, et où est né son rêve de devenir artiste.

À l’âge de 14 ans, il a commencé à écrire et à enregistrer ses propres chansons, faisant différentes présentations musicales qui ont eu lieu dans son Santiago natal et avec ses amis, il a décidé de former le groupe musical D’Style, enregistrant cependant quelques thèmes musicaux. , le cluster n’a pas atteint les résultats escomptés et s’est désintégré au fil du temps.

