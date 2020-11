Du motel, Celia Lora dans un joli body montre ses charmes | INSTAGRAM

La belle mannequin mexicaine, Celia Lora, fille d’Alex Lora, le chanteur principal du groupe de rock El Tri, a été en charge de la promotion de diverses entreprises tout au long de cette année 2020 et cette fois, c’était un motel de charme.

C’est vrai, la jeune femme s’est associée à diverses entreprises pour promouvoir l’endroit et elle-même recevant des cadeaux de sa part et cette fois-ci, ils l’ont invitée à profiter des installations du motel V boutique, un endroit où ils promettent de vivre l’expérience la plus accueillante et élégante avec de belles installations que vous ils aideront à avoir les meilleurs moments.

C’est pour cette raison que Celia Lora s’est rendue sur les lieux, afin de prendre également des photos à l’intérieur de lui portant son belle silhouette comme d’habitude car la fille sait qu’elle est très consciente de ses réseaux sociaux pour voir son excellent contenu.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Insécurités dans l’acte, Celia Lora conseille ses fans sur MTV

Cette fois, on pouvait voir une photographie placée dans les posts Instagram de la jeune Mexicaine qui se consacrait à poser dans un fauteuil de l’établissement vêtue seulement d’un petit body couleur peau qui faisait briller complètement ses charmes.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO DARE

La position dans laquelle elle se trouve ainsi que l’arrière-plan dans lequel la belle Celia Lora a été représentée étaient chargés de nous donner une image la plus attrayante, faisant que ses fans l’aiment rapidement et ils ont eu une grande surprise, elle a déjà ouvert le section commentaires!, quelque chose qui était fermé depuis presque plus d’un an pour éviter de devenir un lieu plein de commentaires désagréables, cependant, ses fidèles followers l’ont remarqué ET ont décidé de rester bien comportés en lui écrivant le plus joliment possible pour l’empêcher de revenir fermer.

Celia Lora nous a avoué avoir reçu des messages très risqués et même très dégoûtants, c’est pourquoi elle a préféré garder cette section fermée, mais de nos jours elle était encouragée à les laisser s’exprimer dans son profil, provoquant une grande joie à tous ceux qui sont restés avec le veux écrire quelque chose de gentil.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La photographie a rapidement obtenu plus de 180000 likes, la publiant comme l’une des publications les plus recherchées ces dernières semaines pour la jeune femme qui a eu trop d’attention ces derniers mois et son nombre de followers a beaucoup augmenté.

Tout cela grâce au fait que Celia Lora est apparue sur Acapulco Shore de MTV, où elle a attiré beaucoup d’attention des téléspectateurs, et qu’elle a également créé son propre programme, Consultorio del Amor avec Celia Lora, qui est diffusé via Facebook de MTV sur dont nous pouvons en apprendre un peu plus sur leurs expériences personnelles.

Dans ce programme, Celia répond aux questions et raconte ses expériences sur des sujets qui sont normalement réservés aux adultes, de sorte qu’elles deviennent quelques minutes de grand plaisir et de rire pour les personnes qui aiment passer du temps avec elle, l’observer et s’amuser avec son grand charisme qui caractérise.

Celia fait également un effort pour télécharger des vidéos sur sa chaîne YouTube car elle doit continuer à travailler pour atteindre ses objectifs et donc être aussi indépendante que possible, car c’est l’un de ses grands objectifs dans la vie d’être très productive et créative.

Comme nous le savons, elle s’est également aventurée dans la création de maillots de bain, cependant, depuis que la situation mondiale a commencé, elle a dû consacrer un peu de ce projet car les ventes ont considérablement baissé et elle s’est consacrée à être une influenceuse.

Il a également participé à une émission de télé-réalité appelée Barak the experience, où, avec d’autres influences dont Lizbeth Rodríguez, il s’est consacré à provoquer beaucoup de controverse, alors qu’ils menaient des activités sur le thème de Halloween d’octobre et généraient ainsi suffisamment de divertissement pour tous ceux qui aiment ce type de spectacles.

Nous vous recommandons d’être au courant de Show News afin de découvrir toute l’actualité de la belle Celia Lora et de ne pas rester sans observer aucun de ses clichés, car ici nous les attendons pour que vous puissiez en profiter au maximum.