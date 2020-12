je

Cela fait plus de 1 500 jours que la Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne – et seulement 24 jours avant le divorce.

Pourtant, les deux parties se disputent toujours pour savoir qui peut garder la morue de la mer du Nord et comment régler les différends après le décret sur le Brexit absolu.

Alors que le temps presse pour un sommet décisif des dirigeants de l’UE jeudi, qu’est-ce qui empêche Downing Street et Bruxelles de conclure un accord commercial crucial? Et que diable se passe-t-il s’ils ne le peuvent pas?

Quelque chose sent le poisson

Bien qu’elle ne représente que 0,1% du PIB britannique, la protection de l’industrie de la pêche britannique a été une «ligne rouge» symbolique depuis le début des négociations sur le Brexit, mais elle n’a toujours pas été résolue. Les affirmations selon lesquelles les flottes de pêche étrangères – en particulier celles de la France et de l’Espagne – ont été autorisées à piller les eaux britanniques ont été un irritant dans les relations bien avant que le mot Brexit ne soit même inventé. La question se résume à la part du quota de stocks de poissons que la Grande-Bretagne peut conserver et pendant combien de temps les flottes étrangères ont accès aux eaux britanniques. La question est tout aussi totémique pour la France qu’ici et Emmanuel Macron est prêt à opposer son veto à tout accord qui ressemble à un sell-out pour les flottes de chalutiers français, d’autant plus qu’il a une élection dans 18 mois.

en relation

Les ‘règles du jeu équitables’

Toutes les zones commerciales communes dépendent d’un ensemble de règles qui empêchent un membre de donner à ses entreprises un avantage sur les autres. Bruxelles a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne ne peut pas récolter les énormes avantages du marché unique sans accepter de s’en tenir étroitement aux conditions existantes sur des questions telles que les droits des travailleurs, les réglementations environnementales et, peut-être plus symboliquement, les aides d’État, le terme technique pour les renflouements gouvernementaux de entreprises. Cependant, Boris Johnson soutient que cette position sape sa promesse de «reprendre le contrôle», car la Grande-Bretagne serait toujours inscrite dans la bureaucratie bruxelloise. Il soutient que la Grande-Bretagne, en tant que nation souveraine, devrait être en mesure de créer son propre système qui ne porterait pas atteinte aux normes européennes.

(

David Frost

/ REUTERS)

La bonne gouvernance

Le troisième point de friction est la façon dont tout différend concernant des violations présumées d’un accord commercial serait résolu. L’accord de retrait de l’année dernière a mis en place des groupes d’arbitrage indépendants sur des questions de droit de l’UE devant être soumises à la Cour européenne de justice. Bruxelles souhaite qu’un dispositif similaire soit mis en place pour les litiges commerciaux. Mais la Grande-Bretagne a insisté sur le fait que la CJCE ne devrait avoir aucun rôle et a fait valoir que le système juridique britannique devrait être impliqué dans tout règlement des différends.

Où est la marge de manœuvre?

Toutes les personnalités les plus importantes des négociations s’accordent à dire qu’un résultat sans accord ne profite à personne. Mais ils sont également enfermés dans leurs propres réalités politiques nationales avec une petite marge de manœuvre pour un compromis dans les négociations. Le président français Macron est le principal «faucon» européen le plus susceptible de faire échouer tout accord s’il estime que cela nuit trop au projet européen ou menace les intérêts français. Pendant ce temps, les députés eurosceptiques, en particulier ceux du Groupe de recherche européen comme Andrew Bridgen ou Steve Baker, ont averti que le Premier ministre serait «fini» s’il signait un accord qui ne garantissait pas l’indépendance. Quel que soit l’accord, s’il y en a un, attendez-vous à ce que ce groupe continue de se plaindre.

(

La chef de l’UE Ursula von der Leyen

/ . / .)

Options limitées pour Boris

Boris Johnson a parlé de la Grande-Bretagne ayant une relation commerciale de type canadien ou australien avec Bruxelles si elle s’effondre sans accord. Le Canada a un accord économique et commercial global avec l’UE, mais certains tarifs et contingents demeurent. L’Australie n’a pas encore conclu d’accord de libre-échange avec l’UE, bien que des discussions soient en cours. Les critiques ont déclaré qu’un accord australien n’était qu’un autre nom pour «pas d’accord».

Qu’en est-il du terrible no deal?

Les relations commerciales de la Grande-Bretagne avec l’Union européenne seront aux conditions par défaut de l’OMC. Cela introduirait des contrôles douaniers et autres dans les ports qui pourraient conduire à des mois de chaos selon le scénario de planification du «pire des cas» de Whitehall connu sous le nom de Yellowhammer. De longues files de milliers de camions attendant d’entrer à Douvres pourraient obstruer les routes et transformer une grande partie du Kent en parc de camions. Environ 30% de la nourriture britannique provient des pays de l’UE, de sorte que les prix des supermarchés sont susceptibles d’augmenter.

en relation

L’organisme de surveillance économique du gouvernement, le Bureau de la responsabilité budgétaire (OBR), a averti qu’un non-accord réduirait 1,75% du PIB l’année prochaine et ferait grimper le chômage à 8%. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti qu’un Brexit sans accord causerait plus de dommages économiques à long terme au Royaume-Uni que la pandémie de coronavirus. Si peu de joie de Noël là-bas.

Ce que cela signifie pour les vacances à l’étranger… si jamais nous en avons un

Les voyageurs britanniques se rendant dans les pays européens seront confrontés à une multitude d’irritations supplémentaires. Les conducteurs devront demander des cartes vertes ou même des permis de conduire potentiellement internationaux. Les files d’attente aux aéroports et aux ports de ferry seront très probablement plus longues, car le personnel des frontières effectue les contrôles supplémentaires qui sont nécessaires pour les visiteurs des États non membres de l’UE. Il y a eu des avertissements selon lesquels pour les destinations estivales populaires telles que Palma et Majorque, avec des avions de vacanciers britanniques arrivant toutes les quelques minutes en haute saison estivale, cela pourrait signifier de nombreuses heures d’attente pour passer l’immigration. En outre, les cartes EHIC, qui garantissent la gratuité des soins de santé dans l’UE depuis des décennies, cesseront d’être valables, ce qui signifie que les touristes devront payer les factures médicales d’avance et espérer les réclamer aux assureurs.

Les Britanniques tels que les propriétaires de résidences secondaires qui passent normalement plusieurs mois en France, en Espagne ou en Italie seront soumis à des règles qui les limitent à seulement 90 jours sur 180 dans l’UE, à moins qu’ils ne demandent un visa de long séjour. Bonnes vacances!