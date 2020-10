On dirait que Dua Lipa était sur quelque chose en ce qui concerne la relation entre Gwen Stefani et Blake Shelton. Après l’annonce mardi que la star de la country avait posé la question à sa petite amie de cinq ans, une interview d’août entre l’artiste No Doubt et le chanteur de “Levitating” a refait surface et semble prédire leur fin heureuse.

En août, Lipa remplaçait Jimmy Kimmel sur Jimmy Kimmel Live quand elle a accidentellement qualifié Shelton de mari de Stefani, ce qui a incité l’entraîneur de The Voice à répondre: “Euh, eh bien … il n’est pas mon mari, mais ça avait l’air cool quand vous avez dit il.” Lorsque la chanteuse de “Sweet Escape” a annoncé ses fiançailles mardi, Lipa a reconnu son erreur dans les commentaires, en écrivant: “Je suppose que notre petite interview a bien vieilli !!!!! Félicitations !!! Meilleure nouvelle.”

Le couple de pouvoir hollywoodien a annoncé sa grande nouvelle sur les réseaux sociaux, Stefani levant la main gauche pour montrer sa bague pendant qu’elle embrassait son futur mari. “Hey [Gwen Stefani] merci d’avoir sauvé mon 2020 … Et le reste de ma vie … je t’aime. J’ai entendu un OUI! »Shelton a légendé la jolie photo.

Lipa n’a pas été la seule à confondre Shelton et Stefani avec un couple marié. Plus tôt ce mois-ci, la future mariée a dit à Extra qu’elle pensait que c’était “assez mignon” quand les gens ont appelé Shelton son mari. “Savez-vous combien de personnes disent que mon ‘mari’ est à son sujet?” elle a dit de son petit ami d’au moins cinq ans. “Je suppose que nous sommes juste ensemble. … Les gens s’y sont habitués ou quelque chose comme ça, mais c’est plutôt mignon.”

Shelton et Stefani sont inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux sur le tournage de The Voice en 2015, s’aidant l’un l’autre à travers leurs divorces de Miranda Lambert et Gavin Rossdale, respectivement, deux scissions qui se sont produites la même année de leur rencontre. Cinq ans plus tard, le couple a collaboré à un certain nombre de projets télévisés et musicaux, y compris leur hit n ° 1 Billboard Country Airplay, “Nobody But You”, ainsi que “Happy Anywhere” et la chanson des fêtes “You Make It Feel Like Noël.”

Shelton a déclaré à PEOPLE en août 2016 que lui et Stefani s’étaient «sauvés» pendant leurs divorces, c’est ainsi qu’ils ont trouvé l’amour l’un pour l’autre. «Quand tu es là où elle et moi étions, et que tu te sens tellement trahie et au fond, ce lien que nous avons formé quand nous avons découvert ce que nous traversions, il est toujours là.