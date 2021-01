Pour profiter d’une ambiance chaleureuse, Dua Lipa a pris quelques jours de vacances avec son petit ami Anwar Hadid et quelques amis à Tulum, au Mexique.

Depuis plusieurs jours, la présence de Dua Lipa à Tulum fait sensation. La star du moment, a porté des bikinis étonnants et colorés.

Le groupe d’amis qui l’accompagnent a profité de la houle et de la chaleur de Tulum, qui même en cas de pandémie de coronavirus, maintient son tourisme.

En plus d’être avec ses amis les plus proches, Dua est accompagnée de sa sœur Rina, avec qui elle a une grande ressemblance physique.

Cependant, il a été critiqué pour ne pas se conformer aux mesures sanitaires visant à prévenir de nouvelles infections à covid-19, car ils n’ont pas été vus porter des masques faciaux.

Ils n’ont pas non plus appliqué la soi-disant «distance saine» et surtout, elle et son petit ami Anwar Hadid ont été vus partageant des cigarettes.

Quand Dua a allumé une de ses cigarettes, elle l’a tendue à son petit ami pour qu’il fume un peu aussi. Ils ont ensuite partagé des caresses et se sont embrassés.

Le couple est au sommet du succès: Dua n’a pas besoin de se présenter et Anwar est le frère de Bella et Gigi Hadid, avec qui il a commencé le mannequinat à 16 ans.

Anwar est également musicien; en avril, il sort son premier album intitulé “Bleach”, qui comprend une collaboration avec son ami Jaden Smith.

Détendus, ils ont tous deux passé du temps à lire, tandis que certains de leurs amis se livraient à d’autres activités artistiques, comme la peinture.

Dua semble profiter un peu du soleil et est sûre de rentrer à la maison avec un bronzage enviable qui accentue sa silhouette.