Dua Lipa et Miley Cyrus “Prisoner” se consacrent à leurs anciens partenaires | .

Dès le début, le nouveau single interprété par Dua Lipa et Miley Cyrus intitulé “Prisonnier“une nouvelle mélodie qui a bouleversé tous les réseaux sociaux et Youtube en raison de l’apparence impressionnante des deux stars du show business.

Cette nouvelle collaboration apparaîtra dans le prochain projet de l’ancienne protagoniste d’Hannah Montana l’irrévérencieuse mais aussi extrêmement talentueuse Miley CyrusCe nouveau projet s’intitulera “Plastic Hearts” quelque chose d’assez intéressant qu’il vaudra la peine de savoir dès que vous déciderez de le publier.

Pour chacune des célébrités, il est courant que lors de la sortie d’un nouveau single, cela devienne immédiatement une tendance, mais c’est séparément, voir la réaction que leurs millions de fans ont eue en les voyant ensemble a fait sensation.

Dua Lipa est connue pour toujours montrer ses longues jambes à chaque occasion qui se présente, bien que dans cette vidéo, elle soit peut-être sortie de sa zone de confort, mais elle s’est tout de même démarquée.

Voir les tableaux sur Dua Lipa Miley Cyrus était déjà quelque chose de vraiment impressionnant selon certains commentaires sur les réseaux sociaux, ses fans ont juste pris ce nouveau single comme un hymne, qui en le dédiant à ses ex-partenaires, on pourrait dire que c’est une douce revanche pour tout ce qu’ils ont dû traverser. tout au long de sa courte vie.

La chanteuse d’origine albanaise a 25 ans, quant à l’Américaine, elle a respectivement 27 ans, de cette collaboration ils deviendront sûrement de très bons amis, notamment à cause de l’alchimie que nous avons réussi à voir tout au long de la vidéo, on pourrait même dire que dans certaines scènes, ils étaient extrêmement coquette entre les deux, à tel point que peut-être plus d’un internaute qui a vu la vidéo a réussi à augmenter sa température en les voyant ensemble et d’une manière aussi surprenante et intense.

Si vous voulez voir la vidéo, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT.

Comme vous le savez déjà, la personnalité de Miley est beaucoup plus expIosive que celle de Dua Lipa, qui est généralement un peu plus détendue et sophistiquée, bien sûr cela ne l’empêche pas de s’amuser en gros, dans la vidéo, vous pouvez facilement différencier chacun des personnalités, c’est une combinaison bien qu’un peu étrange s’est avérée fantastique au final.

Que se passe-t-il lorsque vos deux artistes favoris se réunissent? Et bien … Miley Cyrus et Dua Lipa sont le succès !! “, a écrit @monocontento sur Twitter.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La combinaison des deux voix pour des millions d’internautes est simplement une œuvre d’art, Miley Cyrus a une voix dans le style Rock comme pour celle de Dua Lipa est plus Pop, précisément parce que leur combinaison est parfaite pour beaucoup, surtout parce que chacun a des millions de followers qui adorent et soutiennent chacun de leurs projets.

Dieu, s’il vous plaît, faites le premier numéro 1 de Prisoner Dua »,« C’est comme ça que je suis après avoir vu et écouté Prisoner de Miley Cyrus X Dua Lipa à plein volume! », Ont écrit certains internautes.

La vidéo est assez intéressante bien qu’un peu intense, ce qui a le plus retenu l’attention est le fait que Miley Cyrus Il apparaît avec ses vêtements et part de sa bouche en plus de son menton avec une couleur rouge intense, même si certains pensent que c’est s @ ngre en réalité c’est qu’un pot avec des cerises a été vidé, ce qui sûrement l’objectif était de faire réfléchir ses fans en premier.

A plusieurs reprises, les chanteurs sont vus trop près les uns des autres, à tel point que certains disent ressentir une certaine attirance entre eux, il est clair qu’il ne s’agissait que d’une performance pour le clip vidéo, ce qui est évident la chimie que les deux ont eue lors de son développement.

Lire aussi: Insolite! Miley Cyrus prépare un nouvel album musical avec des reprises de Metallica