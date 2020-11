Dua Lipa partage ses meilleurs costumes d’Halloween lors d’une tournée | Réforme

La belle chanteuse Dua Lipa Il a montré que son truc, ce sont les costumes, car au fil des ans, il a utilisé des costumes vraiment incroyables qu’il a montrés à travers ses histoires Instagram.

La diva de la pop née à Londres a épaté ses fans au fil des ans aux dates de HalloweenCependant, l’un des costumes qui a le plus impressionné tout le monde est celui de «Harry Potter».

Avec des lunettes rondes, une cape et la célèbre cicatrice, la chanteuse, mannequin et compositrice est montée sur scène en se faisant passer pour le magicien avec de nombreux autres personnages de la saga à côté de son équipe sur scène.

À cette occasion, les costumes ne lui suffisaient pas, mais il a également décidé de nommer les chansons d’une manière plutôt amusante “ Hotter Than Hell ” est devenu “ Potter Than Hell ”, “ Scared To Be Lonely ” était “ Scared To Be a Weasley ” ‘, et’ New Rules ‘est maintenant’ New Ghouls ‘.

C’était sans aucun doute l’un des concerts les plus emblématiques qu’il ait donnés jusqu’à présent, car il est vraiment entré dans son costume pour cette journée spéciale que des milliers de personnes aiment célébrer.

D’autre part, la chanteuse britannique de 25 ans est assez occupée à préparer des surprises pour ses followers, comme sa présentation aux American Music Awards 2020, où elle a deux nominations pour son travail avec ‘Future Nostalgia’, ainsi que ses prochaines collaborations avec L’artiste belge Angèle et avec Miley Cyrus.

Cependant, cela ne signifie pas que Dua Lipa N’ayez pas le temps de vous amuser, comme il l’a démontré mardi dernier, lorsqu’il a montré à ses 54 millions d’abonnés sur Instagram son costume incroyable et effrayant pour Halloween.

C’est à travers ses histoires sur le réseau social susmentionné, où Dua Lipa a été vue dans une vidéo tout en profitant d’un voyage en voiture, dans lequel elle portait un filtre Très effrayant qui lui a donné un air d’Emily de “Corpse Bride”.

Le filtre a peint sa peau en bleu et remodelé ses sourcils, tout en mettant l’accent sur le maquillage des yeux dans un style dramatique et en lui donnant des lèvres similaires à celles obtenues en relevant le défi Kylie Jenner.

Bien qu’il s’agisse d’une vidéo d’environ 12 secondes seulement, Dua Lipa Il en a profité pour rire avec son compagnon automobile et pour continuer à montrer son style pour le jour d’Halloween.

Il ne fait aucun doute que l’apparence du personnage de film d’animation de Tim Burton est incroyable pour l’interprète de “ Break My Heart ” et il ne serait pas mal pour lui de le recréer pour aujourd’hui, cependant, il ne reste plus qu’à attendre qu’il le soit. habillez-vous pour ce grand jour.

Dua Lipa a commencé sa carrière musicale à l’âge de 14 ans, lorsqu’elle a commencé à reprendre des chansons d’autres artistes sur YouTube et en 2015, après avoir travaillé comme mannequin, elle a signé avec la maison de disques Warner Music Group et à l’âge de 19 ans, elle a sorti son premier single, “New Love”, suivi de “Be the One”.

Dua était vraiment intelligente – elle a signé avec Warner Bros. En partie parce qu’ils n’avaient pas une grande artiste pop féminine et qu’ils en avaient besoin. Ils la voulaient vraiment, alors elle avait la concentration de l’équipe dès le premier jour. “

Lipa a remporté plusieurs prix tout au long de sa carrière, dont deux Grammy Awards, trois Brit Awards et deux MTV Europe Music Awards. De plus, il a reçu trois nominations aux Billboard Music Awards, une pour les American Music Awards et quatre pour les MTV Video Music Awards.

