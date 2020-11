Duane “Dog” Chapman a partagé une photo récente de lui-même sur Instagram mercredi, montrant sa saine transformation depuis qu’il a perdu 20 livres avec l’aide de sa fiancée Francie Frane. La star de Dog the Bounty Hunter a déjà parlé de son mode de vie plus sain lors d’un arrêt au Dr.Oz Show en septembre. Frane s’est également attachée à amener Chapman à arrêter de fumer pour de bon.

La nouvelle photo de Chapman montre l’homme de 67 ans dans un bureau de Colorado Springs, au Colorado. Il n’a pas inclus de légende sur la photo, mais des centaines de ses fans ont fourni des commentaires. “Ravi de revoir ce joli sourire”, a écrit un fan. “Superbe photo”, a écrit un autre, à côté d’un emoji en forme de cœur. “Une vraie légende assise là, c’est sûr”, a ajouté un autre fan.

Lors d’un arrêt sur l’émission du Dr Mehmet Oz en septembre, Chapman a montré les 20 livres. perte de poids, en plaisantant que Frane a jeté environ 40 livres de nourriture de sa maison. Frane évite la malbouffe, mais Chapman a déclaré qu’il avait essayé son régime alimentaire. «Je n’aime pas vraiment manger ce qu’elle mange. C’est de l’herbe, ce sont des pissenlits, mais je retiens mon souffle, je prends de l’eau et de la glace, je les mange et je bois», a-t-il expliqué. Chapman a déclaré que l’ajout de plus de légumes à son alimentation avait entraîné une différence notable dans son attitude.

Dans une autre apparition sur le Dr Oz plus tôt ce mois-ci, Chapman et Frane ont expliqué comment elle l’avait aidé à arrêter de fumer. Sa «tactique» utilisait «l’amour et l’encouragement», a déclaré Frane. «J’ai besoin de lui pour les 20 prochaines années au moins, alors je continue de lui dire ça», a-t-elle expliqué. «J’ai l’impression que lorsque les gens nous critiquent constamment, cela nous pousse à faire le contraire – [it makes us] veulent le faire, continuer à le faire davantage, car nous ne voulons pas être choisis à tout moment. C’est peut-être de la psychologie inversée et de l’aimer sans cigarette. “

Frane et Chapman se sont fiancés en mai, moins d’un an après que l’épouse de Chapman, Beth, est décédée d’un cancer du poumon et de la gorge en juin 2019. Les deux se sont liés à la perte partagée d’un conjoint, le mari de Frane, Bob, également décédé d’un cancer peu de temps avant Beth. Les fans ont d’abord critiqué Chapman pour s’être fiancé si rapidement après la mort de Beth, mais il a défendu sa décision et a déclaré qu’il n’oublierait jamais Beth. Chapman a même dit à PEOPLE Beth ne voudrait pas qu’il perde Frane.

«Vous n’oublierez jamais le conjoint», a-t-il déclaré au magazine en mai. “Tu ne peux pas m’en empêcher. Je n’oublierai jamais. Mais je dois sortir. Je dois être capable de dire: ‘Je suis sorti de ça et tu peux aussi.’ En tant qu’être humain, je ne pense pas que vous cherchiez – pas un remplaçant, parce que vous ne pouvez jamais en trouver un. J’apprends cela maintenant. “