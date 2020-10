Duane “Dog” Chapman et sa fiancée Francie Frane ont passé le week-end ensemble dans un champ de citrouilles du Colorado avec leur famille. Bonnie Chapman, la fille de 21 ans de la star de Dog the Bounty Hunter avec feu Beth Chapman, a rejoint son père. Le petit-fils de Frane, qui avait déjà posé pour une photo avec Chapman la semaine dernière, pourrait également être repéré sur la photo, portant une citrouille.

«Journée de la famille à la citrouille et profiter de l’automne au Colorado», a écrit Frane dans la légende. Alex et Greg Zecca, les amis de Frane et Chapman, étaient également sur la photo. Chapman a partagé la photo sur son profil Instagram. La photo a été chaleureusement accueillie par les fans de la star de Dog’s Most Wanted. “Tout le monde a l’air si heureux. Belle famille”, a écrit l’un d’eux. “Tellement mignon. Que Dieu vous bénisse,” un autre intervenu. Une autre personne était heureuse de voir Chapman trouver l’amour après la mort de Beth. “Heureusement, ils se sont trouvés quand ils en avaient tous les deux besoin, bonne chance et que Dieu vous bénisse pour l’avenir”, a écrit le fan.

Chapman et Frane ont annoncé leurs fiançailles en mai, moins d’un an après la mort de Beth en juin 2019 des suites d’un cancer. Le couple n’a pas fixé de date de mariage, mais ce ne sera pas le grand événement dont Chapman a parlé une fois. Dans une interview avec PopCulture, Chapman a déclaré que Frane avait rejeté cette idée. “Elle ne me laissera pas l’ouvrir au public, juste à la famille et aux amis proches”, a déclaré Chapman. Cependant, les deux se sont mis d’accord sur un compromis, car le mariage sera filmé comme une émission spéciale pour Unleashed !, une nouvelle plate-forme de streaming qui accueillera également son prochain spectacle Dog Unleashed.

Bien que Frane ne soit pas un chasseur de primes de métier, l’éleveur du Colorado était avec Chapman lorsqu’il a filmé Dog Unleashed. “Presque tous” ses enfants seront dans l’émission, y compris son fils Leland et sa fille Lyssa “Baby Lyssa” Chapman, qui ont tous deux joué dans Dog the Bounty Hunter. Chapman a prédit que le spectacle susciterait beaucoup de «controverse» puisqu’il aura plus de contrôle qu’auparavant. “Je dis [the film team] tais-toi et roule “, at-il dit à PopCulture.” Nous allons lancer une controverse, et je pense que je suis le président de cela. “

Les fiançailles de Chapman avec Frane étaient également controversées car les fans n’étaient pas heureux qu’il ait prévu de se marier si peu de temps après la mort de Beth. Les deux ont défendu leur match, et la famille de Chapman l’a fait aussi. Lors d’une apparition sur The Dr. Oz Show, Chapman a déclaré que Frane avait obtenu l’approbation instantanée de Lyssa. “Nous avons amené Lyssa pour un couple [of] semaines loin du Colorado et est resté à la maison et Baby Lyssa s’est levé un des matins et a commencé à m’envoyer un texto, me paginant, “Je veux te voir dans la pièce avant” “, se souvient Chapman.” J’ai pensé, “Oh oh. ‘ Et elle dit: ‘Papa, mon Dieu, ne perds pas cette femme.’ “