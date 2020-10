Eddie Van Halen est décédé mardi après une longue bataille contre le cancer de la gorge et un monde de fans se consacre à la mémoire du légendaire rockeur, dont Duane “Dog” Chapman. La star de télé-réalité, qui a récemment fait face à une perte après le décès de sa défunte épouse Beth Chapman, s’est rendue sur Instagram pour partager ses pensées. “Triste nouvelle aujourd’hui, [Eddie Van Halen] est décédé du cancer. Nos prières sont avec ses proches. Un génie de la guitare dont la musique vivra éternellement », écrit-il en terminant par le hashtag« Eddie Van Halen ».

L’homme de 65 ans est décédé après une bataille de dix ans contre le cancer de la gorge selon TMZ. Il a été rapporté que sa femme Janie, son fils Wolfgang et son frère Alex étaient tous à ses côtés au moment de sa mort. Le musicien est décédé à l’hôpital St. Johns de Santa Monica. Il aurait été à plusieurs reprises dans et hors de l’hôpital au cours des 10 dernières années. Wolfgang s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager un message sincère: «Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer. meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Pop.”

En novembre, il aurait recherché un traitement pour des problèmes intestinaux et reçu une chimiothérapie. En octobre, la publication rapportait que Van Halen avait fait des allers-retours entre les États-Unis et l’Allemagne pour se faire soigner pour son cancer de la gorge et essayait de rester aussi silencieux que possible.

En dépit d’être un gros fumeur, Van Halen pense avoir développé le cancer en utilisant un médiator en métal qu’il utilisait il y a plus de 20 ans. Il avait l’habitude de bercer le médiator en métal dans sa bouche et pense que c’est ainsi qu’il l’a obtenu. Peu de temps après ses diagnostics il y a plus de deux décennies, les médecins ont été forcés de lui retirer 1/3 de sa langue. Pour l’entretien, les médecins devraient également gratter les cellules cancéreuses de sa gorge qui ont migré là-bas. Cependant, au cours des 72 dernières heures, les médecins ont remarqué que le cancer s’était propagé à son cerveau et à partir de là, il s’est rapidement dégradé.