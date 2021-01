Le nombre quotidien de cas de virus a presque triplé le mois dernier, mais la ville a refusé de fermer pendant sa haute saison hivernale.

«L’économie de Dubaï est un château de cartes», a déclaré Matthew Page, chercheur non-résident au Carnegie Endowment for International Peace.

«Son avantage concurrentiel est d’être un endroit où les règles ne s’appliquent pas.»

Alors que la plupart des pays ont interdit aux touristes du Royaume-Uni par crainte de la variante du virus à propagation rapide, Dubaï, qui abrite quelque 240000 expatriés britanniques, a gardé ses portes ouvertes pour les vacances.

Chloe Ferry de Geordie Shore et James Lock de The Only Way Is Essex font partie de la rafale de visages célèbres à avoir visité Dubaï au cours du mois dernier.

Selon les données fournies par le STR, les taux d’occupation des hôtels ont grimpé à 71% en décembre et la liaison aérienne Londres-Dubaï s’est classée la plus fréquentée au monde au cours de la première semaine de janvier, a déclaré OAG, une société d’analyse de données aéronautiques.

«Les gens en ont déjà assez de cette pandémie», a déclaré Iris Sabellano de l’agence de voyage Al Arabi de Dubaï, ajoutant que beaucoup de ses clients ont été contraints de se mettre en quarantaine après avoir été testés positifs pour le virus à l’arrivée ou avant le départ.

en relation

Les voyageurs provenant d’une liste restreinte de pays n’ont pas besoin de passer des tests avant leur voyage, mais tous doivent se rendre à l’aéroport de Dubaï.

«Avec la sortie des vaccins, ils pensent que ce n’est pas la fin du monde, ils ne mourront pas», a-t-elle déclaré.

Pour ceux qui meurent de Covid-19, Emirates Airlines propose de payer 1800 dollars américains pour aider à couvrir les frais funéraires.

«Les Britanniques représentent une proportion si importante de touristes et d’investisseurs à Dubaï», a déclaré David Tarsh, porte-parole de ForwardKeys, une société d’analyse de données de voyage.

«Couper ce pipeline… est un désastre complet pour la ville.»

Au milieu d’une campagne de tests agressive, Dubaï a signalé plus de 256 000 cas et 751 décès.