La vie de mère de Pepe Aguilar perd dans les dernières heures | Réforme

C’est dans les dernières heures que la triste nouvelle du départ de Fleur sauvage, la mère du chanteur Pepe Aguilar a donné son dernier souffle mercredi après-midi comme cela avait été annoncé dans les dernières minutes.

Celui qui était la veuve du célèbre chanteur Antonio Aguilar, mieux connue sous le nom de “El charro de México” avec qui elle s’est mariée de 1959 jusqu’à son départ en 2007.

La grand-mère de la jeune promesse de la musique vernaculaire, Angela Aguilar, a perdu la vie à l’âge de 90 ans alors qu’elle se trouvait dans son ranch El Soyate à Zacatecas, où elle aurait été accompagnée de ses enfants et petits-enfants au moment de son départ, selon des informations révélées par le bureau de Pepe Aguilar.

Guillermina Jiménez, était le prénom du célèbre “Flor Silvestre” qui était l’un des beaux visages de l’ère cinématographique mexicaine de l’âge d’or, a eu une carrière réussie de plus de 70 ans dans laquelle elle s’est démarquée dans la musique, le cinéma , radio, télévision et théâtre.

Sa voix mélodieuse l’a amenée à être reconnue comme l’une des chanteuses à la basse puissante se rapprochant de la voix d’un contralto, couplée à son style d’interprétation particulier qui lui a valu les surnoms «La Sentimental» et «La Voz Que Acaricia».

Elle a été reconnue comme l’une des musiques mexicaines emblématiques dans les genres du ranchera, du boléro, du ranchero bolero et du huapango, avec plus de 300 enregistrements sur trois maisons de disques: Columbia, RCA Víctor et Musart. En 1945, elle a été annoncée comme «l’âme de la chanson Ranchera» et «Reine de la chanson mexicaine», selon la XEW.

Ses premiers succès incluent des chansons telles que “Impossible de vous oublier”, “Que Dieu vous pardonne (Douleur de l’absence)”, “Pobre corazón”, “Viejo nopal”, “Guadalajara” et “Adoro a mi tierra”. Avec Musart, il enregistre un vaste répertoire de tubes: “Red sky”, “Renunciación”, “Thank you”, “Holy love”, “My destin was to love you”, “My paille house”, entre autres.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Le visage de l’écran

Un bel artiste sculptural qui a laissé sa marque sur le cinéma mexicain en mettant en vedette à plusieurs reprises des films de l’âge d’or du cinéma avec des titres parmi lesquels:

First I am Mexican (1950), réalisé par et avec Joaquín Pardavé.

Il a également joué aux côtés de grands comédiens tels que Cantinflas, dans El bolero de Raquel (1957)

Tin Tan, au pas de la jeunesse! (1958)

Université d’été (1959)

Springs, dans The Big Rogue (1960)

Et avec Viruta et Capulina, dans Dos locos en scène (1960).

Outre quelques autres comédies à l’écran comme Les sœurs Karambazo (1960), Poker de reinas (1960), Les trois coquetonas (1960) et Trois filles de Jalisco (1964), avec de grands cinéastes comme Ismael Rodríguez et de grandes figures du médium comme María Felix dans des films comme “La cucaracha” (1959), où elle a chanté un duo avec la star, et Ánimas Trujano.

En 2013, l’Association des journalistes cinématographiques du Mexique (PECIME) lui a décerné la Déesse d’argent spéciale pour la carrière.

Au cours de sa vie personnelle, Flor Silvestre s’est mariée trois fois, la première, Andrés Nieto, avec qui elle a eu une fille, plus tard avec Paco MalGesto, le célèbre présentateur et présentateur avec qui elle a eu deux enfants, et le dernier était Antonio Aguilar, qu’elle a rencontré. en 1950 et après le tournage du film “El rayo de Sinaloa” en 1957.

Flor Silvestre, qui a perdu la vie ce mercredi, était la veuve du célèbre chanteur Antonio Aguilar. Réforme

Vous pouvez également lire Angela Aguilar fête ses 17 ans avec une formidable fête

Deux ans plus tard, le 29 octobre 1959, ils se marient en droit civil et ont deux enfants: le fils d’Antonio Aguilar né en 1960 et le plus jeune Pepe Aguilar, qu’ils ont accueilli en 1968 à San Antonio, Texas.