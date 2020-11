La chanteuse Dulce María éprouve des sentiments mitigés pour ce 2020, car non seulement elle traverse une étape très importante de sa vie, devenant mère à la fin de l’année, mais en même temps, elle a été exclue de l’une des rencontres les plus attendues de la dernière. décennie, celle du groupe RBD.

«Cela a été très difficile, car c’est une partie très importante de mon histoire personnelle et professionnelle, et je serai toujours un Rebelde et je ferai toujours partie de RBD. Cela donne un peu de courage que n’importe quelle autre fois que j’aurais pu être, n’importe laquelle de ces 12 années qui se sont écoulées, où ces retrouvailles ont été si longtemps attendues et pour l’instant ce n’est pas que je ne veux pas, mais que je ne peux pas, à la fois la pandémie et une grossesse ils sont vécus différemment chez chaque femme et chaque personne; c’était très rapide, il s’agissait de cette année ou au maximum de mars 2021 », a déclaré le chanteur.

Dulce María a commenté qu’elle aime se concentrer à 100% sur les projets dans lesquels elle se trouve et qu’à ce stade de sa vie, avec l’urgence sanitaire, elle n’aurait en aucun cas pu être en personne avec ses collègues RBD et à travers un écran. ce n’est pas quelque chose que vous aimez; mais si plus tard l’opportunité se présente à nouveau, il aimerait se joindre à la réunion.

Une autre chose que l’enfermement a ruiné pour Dulce María est l’inspiration, car elle s’assure que l’environnement de peur qu’elle vit pour ne pas avoir attrapé Covid-19 a affecté sa concentration et qu’elle ne peut ni maintenant ni lire, donc sa priorité pour le moment est prenez soin de vous et amenez votre bébé dans ce monde de la meilleure façon, et présentez votre nouveau single “Ce que vous voyez n’est pas ce que je suis”, tiré de son récent album “Origin”.

Par: El Universal