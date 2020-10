Dulce María explique pourquoi elle ne participera pas à la réunion RBD | Réforme

L’actrice et chanteuse Dulce Maria a rompu le silence et a révélé la raison pour laquelle ne fera pas partie de la réunion RBD, cependant, elle souhaite y participer mais malheureusement elle ne pourra pas le faire.

Dulce Maria traverse l’une des meilleures étapes de sa vie, cependant, cette même étape pourrait l’empêcher de faire partie de l’attente réunion du cluster RBD.

L’actrice a révélé qu’elle adorerait être présente, car elle était même considérée depuis le début et je vous assure qu’à tout autre moment de sa vie cela aurait été sa priorité principale mais maintenant ce n’est pas le cas.

Ce sera le 26 décembre prochain qu’après une longue attente, le jour auquel des millions de personnes aspirent enfin arrivera, puisqu’il s’agit de la réunion de RBD, mais deux de ses membres ne pourront pas être présentL’un d’eux étant Dulce Maria, qui ce week-end a avoué la raison qui l’a empêchée de faire partie de ce moment spécial.

Il ne fait aucun doute qu’être une fois sur scène avec Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez et Christopher Uckerman, était un rêve pour l’interprète de 34 ans, mais elle a dû prendre l’une des décisions les plus compliquées de sa carrière.

Cela est dû au fait qu’elle a dû donner la priorité à sa vie personnelle, car dans les mois à venir, elle donnera naissance à sa première fille.

Pour le moment, je ne peux pas faire partie, étant très honnête avec moi-même et tout le monde. Je ne peux pas m’engager à être à cent pour cent car comme tout le monde sait que je suis enceinte, nous sommes au milieu d’une pandémie qui jusqu’à présent n’a donné aucune date pour aucun vaccin ou quelque chose qui nous donne le feu vert “, a-t-il déclaré lors d’une émission en direct.

Pour le moment, la chanteuse doit prendre le maximum de soin d’elle-même et est pleinement consciente qu’à l’approche de l’accouchement, il y a plus de nerfs et d’inquiétudes, car il peut toujours y avoir un risque impliqué et plus dû au coronavirus.

Ma tête est de bien dormir, de bien manger et d’essayer d’être le meilleur et le plus sain possible, physiquement, émotionnellement et mentalement pour que mon bébé grandisse en bonne santé, car je travaille depuis 30 ans », a-t-il déclaré.

Il faut dire que c’était une décision vraiment compliquée, puisque malheureusement ce n’était pas son heure mais il est content de ce qui se passe avec le groupe après le lancement de ses chansons sur les plateformes.

Avant de terminer l’émission, Dulce María a souhaité bonne chance à ses quatre compagnons qui, elle est sûre, apprécieront le grand concert ainsi que toute la génération qui a été marquée par le succès de la telenovela Rebelde.

Dulce María Espinosa Saviñón a commencé sa carrière en 1990, quand, à l’âge de cinq ans, elle a rejoint les publicités télévisées et, trois ans plus tard, elle a rejoint le casting de la série télévisée pour enfants Plaza Sésamo, se faisant connaître internationalement dans en 2004, lorsqu’elle a joué le rôle de la protagoniste Roberta Pardo dans la telenovela Rebelde, et en parallèle, elle faisait partie du groupe musical mexicain RBD.

Avant, en 2000, elle avait commencé à faire partie du groupe de femmes Jeans, mais elle l’a quitté deux ans plus tard pour jouer dans la telenovela Class 406.

C’est au mois d’août 2008 que RBD a annoncé sa séparation, de sorte que les membres qui la composaient ont commencé à poursuivre des carrières artistiques individuelles.

Malgré leur séparation, la musique du groupe n’a cessé d’être écoutée depuis et beaucoup ont attendu leurs retrouvailles, quelque chose qui est enfin sur le point de se produire, car pendant plusieurs années on pensait que cela n’arriverait pas à cause de certaines choses qui se sont produites.

