Selon certaines déclarations de l’actrice également, Paco Il est l’homme de ses rêves et le partenaire qu’elle attendait depuis longtemps.

“Paco C’est un homme incroyable, un homme très dévoué, très sensible, très créatif, qui me comprend et me soutient beaucoup », disait-il il y a quelques années pour le programme Despierta América.

Voir cet article sur Instagram Au cours de ces presque 4 années que je vous connais et que je partage ma vie avec vous, j’ai réalisé l’énorme cœur que vous avez et qu’en plus d’être un grand homme, vous êtes un papa beau, aimant, patient, travailleur, protecteur, présent, compréhensif, amusant … je connais tous les efforts que vous faites pour leur donner le meilleur de vous et le meilleur que vous pouvez, c’est pourquoi je sais que notre bébé aura le meilleur papa qu’il puisse avoir ❤️❤️ Je suis sûr que vous donneriez votre vie pour votre les enfants, en tant qu’homme, je vous aime mais quand j’ai rencontré comment vous étiez en tant que père, je suis tombé plus amoureux de vous! Bonne fête des pères mon amour, que Dieu prenne soin de vous et vous bénisse et nous guide pour bien faire ce grand travail ensemble 🙏🏻🙌🏼 yyyy qui nous permet de célébrer mille ans de plus ensemble 🤗🤰🏻❤️ Un post partagé par Dulce Maria (@dulcemaria) le 21 juin 2020 à 4:52 PDT

Un problème qui a donné beaucoup à parler de leur mariage religieux était qu’aucun de leurs collègues RBD n’était présent, car ils avaient tous des engagements professionnels qui les empêchaient d’accompagner leur ancien partenaire ce jour important; La présence possible d’Alfonso Herrera à la célébration a également suscité des attentes, car ils ont eu une liaison lorsqu’ils ont enregistré la telenovela Rebelde.

Douce Marie Il ne fera pas partie des retrouvailles attendues que le groupe a confirmées il y a quelques jours, car, comme Alfonso Herrera, les deux sont concentrés sur leur côté familial.