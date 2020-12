UNE

rsenal cherchera à en faire un parfait six victoires sur six en Ligue Europa lors de son voyage à Dundalk jeudi soir.

Les Gunners ont fait un travail léger du groupe B, remportant leurs cinq matchs pour se qualifier pour les 32 derniers matchs en tant que vainqueurs de groupe, tandis que Dundalk n’a pas encore marqué de point et est assuré de finir bas.

Cependant, la forme européenne d’Arsenal contraste fortement avec leur fortune nationale, la défaite dimanche dans le derby du nord de Londres contre Tottenham ne faisant qu’une seule victoire lors de leurs sept derniers matchs de Premier League.

Cela a vu la pression monter sur Mikel Arteta et avec les Gunners languissant à la 15e place, il semble déjà que la Ligue Europa puisse représenter les meilleures chances de son équipe de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

Dundalk vs Arsenal est prévu pour un coup d’envoi à 17 h 55 GMT le jeudi 10 décembre 2020.

Le match aura lieu au stade Aviva.

Chaîne de télévision Dundalk vs Arsenal: Le match sera retransmis sur BT Sport 2, avec une couverture à partir de 17h30.

Diffusion en direct de Dundalk vs Arsenal: Les abonnés BT Sport pourront regarder le match en ligne via le lecteur vidéo et l’application BT Sport.

Mikel Arteta a utilisé cette compétition pour faire tourner son équipe et ses jeunes joueurs de sang, et avec les Gunners déjà à la première place, nous pourrions voir un exemple encore plus extrême de cela.

Des personnalités comme Folarin Balogun et Emile Smith Rowe pourraient faire leurs premiers pas après avoir impressionné sur le banc ces dernières semaines, tandis que d’autres diplômés de l’académie tels que Joe Willock et Reiss Nelson seront désireux de poursuivre leurs campagnes impressionnantes.

On s’attend à ce que le milieu de terrain Thomas Partey soit absent après avoir clopiné à son retour de blessure contre Tottenham, bien que le Ghanéen soit peu susceptible d’avoir figuré même s’il était en forme.

Prédiction Dundalk vs Arsenal: 1-3 victoire à l’extérieur

Arsenal a joué avec un fanfaron et une confiance en Europe qui manquaient à ses affichages en championnat, et il est peu probable que cela change contre l’équipe la plus pauvre du groupe sur papier.

Dundalk vs Arsenal: histoire et résultats face à face (H2H)

La seule rencontre précédente entre ces deux équipes était le match inverse à l’Emirates Stadium plus tôt dans la phase de groupes, qu’Arsenal avait remporté 3-0.

Cotes et pronostics Dundalk vs Arsenal (sous réserve de modifications)

Dundalk vainqueur: 25/1 Tirage: 2/11Arsenal vainqueur: 7/1

