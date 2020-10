Dune est encore plus loin dans le futur que les fans ne le pensaient. Lundi, Collider a rapporté que la nouvelle adaptation de Denis Villeneueve du classique de la science-fiction a déplacé sa date de sortie du 18 décembre 2020 au 1er octobre 2021. Cette décision est probablement due à la pandémie de coronavirus, qui a fait des ravages sur le film calendriers de sortie tout au long de l’année.

Dune est un projet massif pour Warner Bros., avec une distribution A-list, un budget énorme et une propriété intellectuelle massive derrière. Compte tenu de la mauvaise performance au box-office des films sortis au milieu de la pandémie COVID-19, la première d’un film comme celui-ci maintenant ferait probablement perdre aux studios un énorme profit potentiel. Dune met en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård et Javier Bardem, et est adapté de l’un des romans de science-fiction les plus appréciés de tous les temps, il est donc logique que le les cinéastes font tout leur possible pour obtenir la meilleure sortie possible.

Pourtant, la nouvelle est déchirante pour les fans qui ont attendu des décennies pour voir Dune rendre justice à l’écran. L’histoire a commencé avec un roman de 1965 du même nom, écrit par Frank Herbert. Il a déjà été adapté pour l’écran – une fois dans un film de 1984 de David Lynch et une fois dans une mini-série pour Sci Fi Channel – mais les fans étaient convaincus que la prise de Villeneueve rendrait enfin justice au livre.

Plusieurs films à succès de ce calibre ont été retardés récemment à la suite de la performance médiocre au box-office de Tenet de Christopher Nolan. Il y a eu des effets d’entraînement dans toute l’industrie – après que le nouveau film de James Bond No Time to Die ait été retardé la semaine dernière, Regal Cinemas – la plus grande chaîne de cinémas nationale aux États-Unis – a fermé toutes ses opérations indéfiniment.

Dune est également lié à d’autres versions de Warner Bros., telles que Wonder Woman 1984. Ce film a été déplacé au jour de Noël 2020, le mettant probablement trop près de Dune pour les goûts du studio.

De nombreux fans demandent au studio de publier le film en ligne, plutôt que sur des services de streaming. Certains sont prêts à payer plus juste pour voir le film plus tôt, sachant qu’il est probablement terminé. Certains studios ont connu le succès avec ce modèle – Disney a sorti Mulan sur Disney + pour un tarif “d’accès privilégié” de 30 $, tandis que d’autres films ont été mis à disposition des services SVOD à un prix élevé au cours des derniers mois.

Malheureusement, il semble que les studios ne soient toujours pas prêts à s’engager dans ce modèle pour toutes leurs grandes adresses IP. La sortie de Dune est actuellement prévue pour le 1er octobre 2021, uniquement en salles. Les six romans originaux de la série sont maintenant disponibles en formats papier, eBook et livre audio partout où les livres sont vendus.