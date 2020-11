En catrina et avec une robe moulante, Maribel Guardia paralyse les fans | Twitter

La belle animatrice et actrice Maribel Guardia a impressionné tous ses fans en ressemblant à une catrina mais très élégante et avec une silhouette marquée qui a laissé ses fans sans voix à travers ses comptes de médias sociaux.

Une robe rouge moulante marquée et parfaitement définie la silhouette à laquelle le célèbre, Garde Maribel, lui a donné tout son dévouement, cependant, la Costaricaine a non seulement une grande silhouette, mais peut également se vanter d’être l’un des plus beaux visages de la télévision.

A cette occasion, la tenue avec laquelle elle célèbre cette date, lui a fait conquérir plusieurs cœurs puisqu’elle mettait en valeur toute sa beauté, ceci, en conjonction avec les fleurs qui ornaient sa tête et un maquillage fantaisie qui la faisait ressembler à une digne. représentant l’un des personnages les plus emblématiques de la culture mexicaine, le “Catrinas“.

La photo a été partagée depuis son compte Instagram où elle a reçu quelques réactions de ses fans qui sont revenus avec divers échantillons tout leur amour et leur admiration pour l’actrice.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

La carte postale aurait également touché plus d’un de ses adeptes depuis que l’histrionique apparaît avec son petit-fils, qui n’était pas loin derrière et semblait caractérisé comme le couple de la belle catrina.

Ils étaient tous les deux très beaux et ont montré la grande complicité qu’il entretient avec son petit-fils, qui a rempli la vie du présentateur de grands moments depuis son arrivée dans ce monde.

D’autre part, bien que la mannequin et ancienne reine du concours Miss Costa Rica, Maribel Guardia, ait laissé tout le monde impressionné par toute sa beauté incontestable, elle a également sensibilisé avec un message émotionnel qu’elle a envoyé le 2 novembre, jour de fête aux fidèles. d! funtos.

Sur la photo, José Julian, trois ans, apparaît dans les bras de sa célèbre grand-mère, ainsi que dans d’autres images que l’artiste a partagées sur Instagram où il apparaît avec son fils Julián Figueroa et son maquilleur.

L’histrionic a invité à continuer à maintenir ces traditions, en particulier avec la mémoire de tous les êtres chers, reflétant ainsi également les moments difficiles que le monde du divertissement a traversés. «Une journée bien triste», lit-on les premières lignes de son message.

Une journée bien triste !!! N’oubliez pas de dire chaque jour à votre entourage quand vous les aimez. Parce que nous ne savons pas si demain nous serons là pour leur dire. Des cartes postales au paradis à nos femmes et d’ailleurs je leur avais déjà dit combien je les aime?, A écrit l’actrice joviale sur son compte Twitter.

Une journée bien triste !!! N’oubliez pas de dire chaque jour à votre entourage quand vous les aimez. Parce que nous ne savons pas si demain nous serons là pour leur dire. Des cartes postales au paradis à nos morts ❤️ et d’ailleurs je leur avais déjà dit à quel point je les aime? pic.twitter.com/JOERfDhuQw – Maribel Guardia (@MaribelGuardia) 3 novembre 2020

Il faut se rappeler que dimanche dernier le malheureux départ de Magda Rodriguez, producteur de “Hoy”, un programme télévisé où, il n’y a pas longtemps, Guardia aurait collaboré à la réalisation.

La nouvelle a causé un grand choc, en particulier chez les personnes, les amis et les proches collaborateurs de la société de production Televisa. L’une d’elles était Maribel Guardia, qui a été dévastée par la nouvelle et a consacré des mots émotionnels dans lesquels elle a exprimé toute l’appréciation qu’elle ressentait pour elle en plus de son admiration pour la personne qu’elle était.

Vous pouvez également lire Magda Rodríguez: Maribel Guardia et Andrea Legarreta pleurent leur départ

“Mon adoré @magdaproducer, je ne peux pas croire que tu n’es plus là avec ton sourire, joie positivisme. Mon cœur s’est encore brisé en deux. Je dois juste te remercier pour tout le soutien et l’amour que tu m’as apporté. Depuis le jour où je t’ai rencontré tu m’as ouvert ton cœur et tu as appris à réussir, à garder les pieds sur terre et à avoir un esprit plein d’amour pour tout le monde. Tu vas me manquer ami; bon voyage, on se verra. Vous laissez ici le trésor de votre âme, votre bien-aimée @andy_escalona, ​​une fille instruite et gentille comme vous, et votre inséparable sœur @andy_rodriguez. Mes condoléances à toute votre famille. ” A écrit le présentateur du programme du matin, qui restera aujourd’hui entre les mains de la sœur de Magda, Andrea Rodríguez.