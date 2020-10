Dune est le dernier film à être repoussé en 2021, après un certain nombre d’autres films à succès très attendus, notamment Black Widow et No Time to Die. Il sortira maintenant le 1er octobre 2021 – près d’un an après la date de sortie initiale du 18 décembre, ont rapporté Collider et The Wrap.

Le retard de Dune survient après que Regal et Cineworld ont annoncé la fermeture de tous ses théâtres aux États-Unis et au Royaume-Uni, à la suite du retard de No Time to Die la semaine dernière. Avec de plus en plus de films majeurs qui devaient initialement faire leurs débuts cet automne et passer à 2021 en raison des préoccupations concernant la pandémie COVID-19 en cours, il n’y a tout simplement pas assez de nouveau contenu pour les salles de cinéma pour le moment.

La date de sortie modifiée de Dune n’est pas trop une surprise, car les studios essaient continuellement de trouver le meilleur moment pour sortir leurs plus grands films. Warner Bros. a déjà retardé un autre de ses films, Wonder Woman 1984, d’octobre au 25 décembre. Les initiés de l’industrie ont supposé qu’avec le déplacement de Wonder Woman 1984 en décembre, le même mois où Dune devait initialement sortir, l’adaptation de Denis Villeneuve serait probablement reportée à 2021.

Cette date du 1er octobre est un peu déroutante, cependant, étant donné que Warner Bros.a déjà retardé un grand film de 2020 à cette date: Le Batman de Robert Pattinson est déjà prévu pour le même jour, ce qui signifie qu’il est probable que l’un des deux Warner Bros. les blockbusters changeront à nouveau.

Warner Bros. se donne cependant une marge de manœuvre. Lorsque le studio a créé la première bande-annonce de Dune en septembre, la date de sortie du film a été spécifiquement omise. Tout ce que dit la bande-annonce, c’est «venir en salles». Il semble que Warner Bros. ait appris de son expérience avec le Tenet de Christopher Nolan, qui a été retardé à quelques reprises, ce qui a entraîné des erreurs de marketing.

Les fans de “ Dune ” devront attendre près d’un an pour voir l’adaptation très attendue

Garder les dates hors des bandes-annonces n’est pas la seule chose que Warner Bros.a apprise de Tenet. Le studio a sorti le film à l’international le 26 août, avant de le présenter aux États-Unis et en Chine le 3 septembre. Le film n’a pu être joué que dans certaines villes et a été tenu à l’écart des marchés clés comme Los Angeles et New York. Tenet n’a généré que 36,1 millions de dollars aux États-Unis, mais le film a connu un succès beaucoup plus grand au niveau international, accumulant plus de 203 millions de dollars. Bien que cela ne rende pas le film rentable pour Warner Bros., cela peut être une motivation suffisante pour garder Wonder Woman 1984 à la place du 25 décembre, tout en déplaçant Dune à une période où plus de gens pourraient se rendre dans les cinémas.

Warner Bros. n’est pas non plus le seul studio à occuper cette position. Disney a retardé plusieurs de ses grands films, y compris Black Widow. Le film autonome Marvel de Scarlett Johansson ouvrira désormais le 7 mai 2021 au lieu du 6 novembre 2020. Cela fait de 2020 la première année sans film Marvel Cinematic Universe depuis 2009. Dans le cadre du retard, d’autres titres Marvel comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux et les éternels sont également retardés. Pendant ce temps, West Side Story et The King’s Man, deux films que Disney a hérités de son acquisition de 21st Century Fox, sont également passés à 2021.

Est-il juste de dire que 2020 est surtout un lavage pour les studios de cinéma? Sûr. Seule une poignée de superproductions majeures restent encore au programme théâtral de cette année, notamment Wonder Woman 1984, Free Guy, Pixar’s Soul et Death on the Nile. Certains films ont bien performé via les plateformes de location numériques – Trolls World Tour aurait rapporté 100 millions de dollars pour Universal – mais pour la plupart, les dirigeants espèrent que 2021 sera une bien meilleure année.