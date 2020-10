Dune, de Denis Villeneuve et avec Timothée Chalamet comme protagoniste, est la dernière victime de la pandémie à Hollywood, puisque, en raison de l’incertitude dans les théâtres, Warner Bros. a décidé de reporter sa première le 18 décembre de cette année pour 1 octobre 2021.

Le site Web Collider a rapporté ce lundi de cet énième retard dans le calendrier du blockbuster hollywoodien (blockbuster) et qu’il survient trois jours seulement après No Time to Die, le nouveau film de James Bond, a également démissionné en 2020 en fixant sa première à le 2 avril de l’année prochaine.

Nominé aux Oscars pour Call Me by Your Name (2017), Chalamet n’est que l’une des attractions d’un casting rempli de personnages qui comprend Javier Bardem, Óscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård et Charlotte Rampling.

Le roman de Frank Herbert Dune est sorti en salles en 1984 avec un film réalisé par David Lynch qui, avec de nombreux problèmes sur le plateau, avait Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis, José Ferrer et Sting dans son casting.

UN 2020 PRESQUE SANS FILMS

Le retard de Dune, prévisible par l’ambiance à Hollywood mais sans aucun doute une nouvelle mauvaise nouvelle pour l’industrie, vide davantage le calendrier pour le reste de l’année et dans lequel il n’y a pratiquement pas de grandes premières flashy.

Pour l’instant, ils résistent à Soul, un film Pixar qui devrait sortir en novembre malgré le fait que de nombreuses rumeurs le placent déjà sur la plateforme numérique Disney +; et Wonder Woman 1984, qui cumule déjà trois retards (de juin à août, d’août à octobre et d’octobre à décembre).

Dans le cas de Wonder Woman 1984, cela va également à l’encontre du fait que, comme Dune, il s’agit d’un film de Warner Bros., le studio qui, contre toute attente, a insisté pour présenter “Tenet” en salles après avoir été fermé pendant des mois par le coronavirus.

La stratégie commerciale de ce blockbuster de Christopher Nolan n’a pas du tout bien fonctionné aux États-Unis, où elle n’a rapporté que 45,1 millions de dollars.

Source: Cependant