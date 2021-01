Duo de beautés, Celia Lora et Nacha s’associent pour des photos incroyables | INSTAGRAM

La belle mannequin mexicaine Celia Lora s’est associée à son amie Nacha pour créer un nouveau défi sur Hot Go, une page dédiée à la création de contenu pour le plus de 18 ans et celui que les fans vont sûrement adorer.

A cette occasion, Celia Lora a fait une annonce très importante et attrayante, dans laquelle elle a annoncé le contenu le plus attractif avec Nacha et le tout avec des photos qui garantissent que ceux qui s’inscrivent seront plus que satisfaits.

C’est vrai, le beau conducteur a partagé plusieurs Photographies Avec son amie Luz, aller au maximum et laisser ses charmes voler l’attention de tous les internautes venus sur son profil Instagram officiel.

Vous pourriez aussi être intéressé: Celia Lora dépasse les limites, montre tout avec une chemise mouillée sur son Instagram

Comme on le sait, Celia Lora a eu suffisamment de temps pour pratiquer le mannequinat chez elle et dans les studios photographiques près d’elle, tout cela grâce à la situation mondiale qui lui a donné l’opportunité de faire des choses qu’elle n’aurait jamais faites puisqu’elle aurait sûrement voyagé.

La belle fille d’Alex Lora, chanteuse du groupe de rock mexicain El Tri, est une grande fan de voyage, en fait en 2020, elle avait prévu de voyager beaucoup mais comme nous l’avons mentionné, elle a dû l’annuler et très probablement elle le reportera à et la plupart des gens sont vaccinés.

Mais pour ne pas entrer dans ces problèmes, il convient de rappeler comment Celia Lora a poussé sa popularité au maximum dans le monde du divertissement ces derniers mois, car c’était grâce à son apparition à Acapulco Shore où, comme d’habitude, elle a interprété plusieurs de ses choses folles.

Comme vous vous en souvenez, une vidéo est devenue virale dans laquelle la jeune femme finit par enlever tout ce qu’elle portait et entrer dans la piscine devant ses collègues de la série, ce qui les a impressionnés ainsi que les téléspectateurs qui ne pouvaient pas croire à quoi. Ils regardaient.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est ainsi qu’elle a réussi à attirer l’attention de millions de personnes et à mesure qu’elle devenait si populaire, de nombreux programmes l’invitaient à participer, tout cela puisqu’elle pouvait quitter un peu plus la maison et chercher toujours à exprimer la grande attention qu’elle parvient à avoir dans chaque endroit où elle va.

Celia Lora faisait également la promotion de nombreuses entreprises pendant tout ce temps en les aidant à promouvoir leurs produits alors qu’elle les avait en cadeau et j’ai vraiment apprécié qu’ils lui mettent deux cents et montrent qu’elle est une personne formidable.

Celia Lora continuera sûrement à nous donner de quoi parler, mais surtout de belles photos pour ravir vos élèves, nous vous recommandons donc de garder un œil sur Show News pour ne rien manquer de son actualité et surtout de sa beauté dans les différentes présentations.

Il est également important de dire que Celia Lora a plusieurs pages de contenu exclusif, donc si vous êtes son plus grand fan et que vous voulez la soutenir directement, c’est ainsi qu’en retour vous recevriez un contenu assez sympa et bien plus découvert que celui qu’elle place sur ses réseaux sociaux.