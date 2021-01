Exclusif

Diamant de DustinLe diagnostic de cancer du cancer lui a été difficile à gérer émotionnellement … et il se demande comment cela lui est arrivé.

Le représentant de la star de “Saved by the Bell” raconte à TMZ … Dustin a du mal à accepter le type de cancer du poumon qu’il a – un carcinome à petites cellules de stade 4 – parce qu’il est normalement causé par le tabagisme, et il n’a jamais été un fumeur.

On nous dit donc que Dustin ne peut s’empêcher de se demander si son cancer est le résultat de ses fréquents voyages de travail au cours des 20 dernières années.

Le représentant dit que Dustin a travaillé dans tout le pays sur des plateaux de cinéma et dans des clubs de comédie pour des rencontres … et qu’il a parfois dû rester dans des hôtels et des motels assez douteux, car il n’y avait pas d’autres options.

On nous dit que Dustin pense que certaines de ces taches auraient pu contenir de la moisissure ou de l’amiante … qu’il aurait pu respirer, provoquant son cancer.

Comme nous l’avons signalé … Dustin vient de terminer son premier cycle de chimio dans un hôpital de Floride, et commencera bientôt une thérapie physique en attendant le deuxième cycle de traitement.

On nous dit que ses médecins n’ont pas déterminé ce qui a causé son cancer, mais comme nous l’avons signalé … il en a des antécédents dans sa famille. Sa mère décédé d’un cancer du sein.

Le représentant de Dustin dit qu’ils attendent plus de résultats de tests et espèrent obtenir des réponses.