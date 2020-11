Le n ° 1 mondial a mis fin à ses quatre années d’attente pour un deuxième titre majeur avec une performance dominante à Augusta, avec un score record de 20 sous la normale pour gagner par cinq tirs – la plus grande marge de victoire depuis que Tiger Woods a enfilé la veste verte pour la première fois en 1997. .

Johnson s’était vanté de sept classements parmi les 10 premiers en Majors depuis sa victoire à l’US Open en 2016 et avait terminé deuxième dans trois des cinq derniers.

Mais après avoir gagné dimanche, il a déclaré: «Je rêve de gagner beaucoup de majors, ce n’était pas encore tout à fait arrivé. J’espère que celui-ci aidera, cependant, à me donner un peu de ressort.

«De toute évidence, le premier major est le plus difficile, mais je dirais que le second est tout aussi difficile. Ils sont tous difficiles à gagner. Vous savez, c’est juste difficile de le faire en Major pour une raison quelconque.

«J’ai pris les devants à plusieurs reprises et je n’ai pas été en mesure de terminer. C’est donc très agréable d’avoir une avance et de bien jouer dimanche et de remporter la victoire. Je ne pourrais pas être plus heureux et je pense que je suis plutôt bien en vert aussi.

Johnson a subi une oscillation précoce avec des bogeys aux quatrième et cinquième – deux des quatre seuls bogeys qu’il a cardés dans 72 trous de golf – mais s’est installé pour enregistrer cinq autres birdies et n’a jamais vraiment semblé en danger d’être attrapé par le peloton de poursuite.