Le golfeur professionnel Dustin Johnson s’est retiré de la CJ Cup à Shadow Creek à Las Vegas. Il a été testé positif au COVID-19, par le PGA Tour. Johnson a présenté des symptômes, a informé les responsables de la tournée de la PGA et a subi un test.

“De toute évidence, je suis très déçu”, a déclaré Johnson dans un communiqué. “J’avais vraiment hâte de concourir cette semaine, mais je ferai tout mon possible pour revenir le plus rapidement possible. J’ai déjà eu quelques appels avec l’équipe médicale du TOUR et j’apprécie tout le soutien et les conseils qu’ils m’ont apporté.” Il va maintenant se diriger vers l’auto-isolement jusqu’à ce qu’il reçoive des tests négatifs.

La CJ Cup se poursuivra à Las Vegas après le retrait de Johnson. Le premier remplaçant JT Poston remplacera le golfeur vétéran de la compétition. Johnson est le deuxième golfeur à être testé positif au coronavirus au cours des deux dernières semaines. Tony Finau s’est précédemment retiré des Hôpitaux Shriners pour enfants ouverts après avoir été testé positif.

Johnson, âgé de 36 ans, est actuellement le golfeur le mieux classé au monde et a été fortement favorisé pour remporter le tournoi de Las Vegas. Il a concouru pour la dernière fois à l’US Open en septembre, égalant Will Zalatoris pour la sixième place. Désormais, il se concentrera sur sa récupération au lieu de remporter la CJ Cup, qui aurait été le 24e titre de sa carrière.

Sans Johnson dans le giron, une liste empilée de golfeurs concourra pour le titre de la Coupe CJ. Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Jon Rahm et Rory McIlroy mettent en évidence la liste, avec Brooks Koepka. De plus, Jordan Spieth, Justin Rose, Rickie Fowler et Tommy Fleetwood participeront au concours.

Un problème potentiel avec Johnson testé positif est que le Masters n’est qu’à quatre semaines. Le golfeur professionnel devra récupérer et recevoir des tests négatifs à temps pour se rendre à Augusta. S’il ne parvient pas à se remettre complètement, il manquera le plus gros tournoi de l’année.

Avant le test positif, Johnson avait réalisé des performances impressionnantes sur plusieurs terrains de golf. Il a remporté le Championnat des voyageurs, le Northern Trust et le Tour Championship. Il a également terminé deuxième au championnat PGA et au championnat BMW.

Le PGA Tour a évité des problèmes majeurs avec des tests de coronavirus positifs depuis son retour début juin. Plusieurs joueurs et caddies ont été testés positifs, en particulier lors d’une mini-épidémie au championnat des voyageurs. Cependant, les tests positifs ont été assez isolés depuis. Bien que Koepka ait dû manquer le temps en raison de son caddie positif.