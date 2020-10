Il y a maintenant un autre concert virtuel à ajouter à votre liste de visionnage à domicile, avec Deere & Company et l’organisation à but non lucratif Farm Rescue annonçant jeudi le concert-bénéfice virtuel The Farm Must Go On by John Deere. Dustin Lynch, Maddie & Tae, Mickey Guyton, Travis Denning et Tyler Farr participeront tous à l’émission, qui aura lieu le 9 décembre.

Farm Rescue a été fondée en 2005 et a depuis aidé des centaines d’agriculteurs souffrant de maladies graves, de blessures ou de catastrophes naturelles à planter, à foiner ou à récolter leur récolte. L’objectif de l’organisation est d’aider les agriculteurs en crise et la pandémie de coronavirus a eu un impact sur les agriculteurs à travers le pays. Le concert virtuel rendra hommage à la façon dont les agriculteurs innovants, industrieux et résilients sont et mettra en lumière leurs contributions aux États-Unis.

«L’impact du COVID-19 a été ressenti par tout le monde dans tout le pays et dans le monde. Les agriculteurs ne font pas exception», Bill Gross, président et fondateur de Farm Rescue, qui fournit le matériel agricole nécessaire et la main-d’œuvre bénévole aux agriculteurs dans le besoin, dit dans un communiqué. “COVID met en évidence la vulnérabilité des exploitations familiales – lorsque quelque chose d’imprévu se produit, non seulement la famille porte ce fardeau sanitaire, mais aussi la pression pour produire et le stress du maintien d’une exploitation viable.”

Lynch a partagé les détails de l’émission avec les fans sur son histoire Instagram jeudi, déclarant que le concert “allait être épique”.

«John Deere et Farm Rescue partagent quelque chose de spécial: notre travail est motivé par un engagement à renforcer les moyens de subsistance des agriculteurs. Pour John Deere, il s’agit des machines, des technologies et des services qui permettent aux agriculteurs de devenir plus rentables et durables, malgré les défis. et l’incertitude à laquelle ils sont confrontés », a déclaré Nate Clark, président de la Fondation John Deere. «Pour Farm Rescue, il s’agit de fournir un riche système de soutien comprenant des machines et des bénévoles qui donnent un coup de main lorsque les agriculteurs et leurs familles font face à une situation inattendue qui menace leurs moyens de subsistance.

“Nous sommes ravis d’accueillir cet événement qui nous permet de célébrer et d’amplifier le travail important des agriculteurs, de leurs familles et de Farm Rescue.”

L’émission débutera à 20 h HE le 9 décembre et sera diffusée en direct du Brooklyn Bowl. L’émission sera diffusée en direct sur YouTube sans frais pour les téléspectateurs, bien que les dons soient encouragés. Pour plus d’informations sur la diffusion en direct du concert ou pour faire un don, visitez JohnDeere.com/TheFarmMustGoOn.