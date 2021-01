“ The Diamond ” a pris sa revanche pour sa brutale défaite face au même adversaire en 2014, produisant un barrage de coups de poing lourds pour forcer un arrêt surprise au deuxième tour du match revanche très attendu sur Fight Island de l’UFC à Abu Dhabi.

Avec près de 2000 fans socialement distants qui regardaient la toute nouvelle Etihad Arena, Poirier a porté McGregor avec des coups de pied douloureux au mollet et absorbé tout ce que le puissant Irlandais avait à lui lancer avant de déclencher une volée de grèves tonitruantes.

McGregor a d’abord été désorienté par un superbe crochet droit de son rival léger, qui n’a pas lâché prise en forçant “ The Notorious ” – se battre pour la première fois depuis la destruction du vétéran Donald “ Cowboy ” Cerrone à l’intérieur de 40 secondes il y a 12 mois – au tapis. et l’arbitre est intervenu à juste titre avec un peu plus de deux minutes et demie au chronomètre au deuxième tour.

Dans le co-événement principal, les débuts très attendus de Michael Chandler à l’UFC se sont révélés explosifs en battant Dan Hooker, habituellement résistant, au premier tour de leur concours de poids léger de courte durée.

L’ancien triple champion du monde du Bellator a décroché un crochet gauche écrasant au menton, puis a fait pleuvoir des coups sur son adversaire impuissant pour terminer rapidement un concours unilatéral avant de sauter l’octogone de manière acrobatique et de lancer avec passion le défi à McGregor, Poirier et Khabib.

Pendant ce temps, Makhmud Muradov a utilisé sa main droite dévastatrice pour assurer un arrêt au troisième tour contre Andrew Sanchez et l’Ecossaise Joanne Calderwood s’est imposée lors d’une formidable rencontre contre sa rivale des poids mouches Jessica Eye.

Dans le combat d’ouverture sur la carte principale, Amanda Ribas a été stupéfaite par sa compatriote Michelle Rodriguez, qui s’est remise d’un premier tour difficile pour assurer un arrêt brutal au deuxième tour contre sa compatriote brésilienne dans la division poids paille féminine.

Dans le combat préliminaire du long métrage, Arman Tsarukyan de l’Arménie a pris une décision confortable contre Matt Frevola, tandis que Brad Tavares a présenté une défense fantastique lors de sa victoire sur le spécialiste de la soumission Antonio Carlos Junior.

Julianna Pena a appelé la dominante Amanda Nunes après avoir soumis Sara McMann avec un étranglement arrière nu et une solide ronde finale a assuré une victoire stimulante pour le moral des poids légers polonais Marcin Prachnio contre l’incohérent Khalil Rountree Jr.

Dans les premières préliminaires, Movsar Evloev et Amir Albazi ont remporté des victoires contre Nik Lentz et Zhalgas Zhumagulov respectivement.