Samedi soir, Conor McGregor a fait son retour tant attendu dans l’octogone lorsqu’il a affronté Dustin Poirier à l’UFC 257. Les deux hommes ont pris part à une revanche de leur bataille de 2014, que McGregor avait précédemment remportée avec un KO au premier tour. Cette fois, Poirier a renversé la situation et a assommé le monde avec un KO au premier tour.

La bataille a commencé en faveur de McGregor au premier tour alors que les deux combattants échangeaient des coups de poing. Les fans ont déclaré que l’Irlandais contrôlait tôt et qu’il s’occuperait des affaires au fur et à mesure que le combat progresserait. Cependant, Poirier a montré sa capacité de frappe dans le second. Il a attrapé McGregor et l’a assommé.

Avant le combat, il y avait des attentes élevées pour la bataille qui aurait lieu dans l’octogone. Les fans de Poirier ont souligné ses six KO en carrière, qui le placent à égalité pour le troisième rang de l’histoire de la division derrière Melvin Guillard et Edson Barboza. Ils ont appelé ces KO une raison pour laquelle il pourrait réussir contre McGregor. Ils ont également cité ses 6,45 frappes significatives par minute, le troisième le plus de l’histoire de l’UFC dans la division des poids légers.

“Je sais ce que signifie une victoire sur Conor McGregor dans les sports de combat et je sais que celui qui gagne ce combat se bat pour l’or et c’est pourquoi je me bats”, a déclaré Poirier lors de la préparation du combat, selon le LA Times. “Je veux être le champion du monde incontesté. Je poursuis toujours cet objectif et je sais que ce combat me rapproche un peu plus de cela.”

Les McGregor, partisans, avaient cependant leurs propres raisons pour lesquelles il gagnerait la bataille tant attendue. D’abord et avant tout, la victoire de 2014 sur Poirier, mais les fans et les analystes avaient d’autres raisons. Ils ont cité McGregor mettant fin à 91% de ses victoires par finition (19 KO et une soumission) comme un autre exemple de ses capacités dans la cage.

“Je pense que Poirier va essayer de se battre intelligemment et de gagner un combat d’arts martiaux mixtes, pas d’en faire une bataille debout ou une bataille aux prises”, a déclaré Urijah Faber, membre du Temple de la renommée de l’UFC, à ESPN avant le combat de samedi. “Conor a l’air super impressionnant en ce qui concerne son athlétisme. On dirait qu’il le prend vraiment au sérieux. Je me penche à nouveau du côté de Conor.”

Maintenant que le combat est terminé, il reste une grande question qui reste: Khabib Nurmagomedov sortira-t-il de sa retraite pour une défense de titre? Il a combattu pour la dernière fois Justin Gaethje à l’UFC 254, mais a déclaré qu’il s’éloignait après avoir fait une promesse à sa mère. Il a dit qu’il ne se battrait pas sans son père dans son coin. Cependant, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que Nurmagomedov regarderait attentivement l’événement principal de l’UFC 257 et que les combattants devraient lui montrer “quelque chose de spectaculaire” et le faire revenir et se battre.

L’événement co-principal avec Michael Chandler et Dan Hooker aurait été l’un des combats que Nurmagomedov regarderait tout en envisageant son avenir. Chandler était au courant de ce rapport et a répondu avec une victoire TKO au premier tour. Il a ensuite fait un backflip du haut de la cage et a appelé trois combattants légers différents.

“Conor McGregor! Surprise surprise, il y a un nouveau roi dans la division des poids légers,” cria Chandler après son combat. “Dustin Poirier, votre heure est venue! Et Khabib, si jamais vous jugez bon de nous honorer de votre présence ici dans l’octogone UFC dans votre quête de 30 – vous savez que vous devez battre quelqu’un – alors battez-moi … si vous pouvez!”