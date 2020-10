Les séries éliminatoires de la MLB battent leur plein et les Astros de Houston participent à une série contre les Rays de Tampa Bay. Les fans accordent une attention considérable à la franchise basée au Texas en raison des scandales de tricherie passés, ainsi qu’au manager Dusty Baker. L’homme chargé de ramener les Astros aux World Series a suscité des commentaires sur la façon dont il porte son masque facial.

Des vidéos et des photos ont fait surface sur Twitter lors de la série de championnats de la Ligue américaine, montrant que Baker portait techniquement un masque. Il avait les boucles autour de ses oreilles, mais le tissu ne couvrait que son nez. Sa bouche et son menton étaient complètement découverts. Selon certains utilisateurs de Twitter, ce n’était pas la seule fois que Baker portait son masque de cette manière unique.

Cela ressemble-t-il à un homme … avec un plan? pic.twitter.com/KaxfMXxEh7 – Jomboy (@Jomboy_) 12 octobre 2020

«Dusty Baker portant un masque, c’est chaque vieil homme assis sur un banc de parc à New York», a commenté une personne. D’autres ont convenu et ont déclaré que la façon dont Baker porte son masque est hilarante. D’autres, cependant, ont exprimé l’opinion que le gérant ne couvrait son nez qu’en raison de boire dans une bouteille d’eau ou de cracher. Ces commentaires ont conduit certains utilisateurs de Twitter à se lancer et à dire que Baker ne se couvre régulièrement que le nez.

Fait intéressant, Baker a suscité des commentaires avec un style différent de port de masque mardi. Il abaissa le tissu pour couvrir sa bouche et son menton, ce qui attira l’attention sur un autre problème. Baker avait son masque à l’envers, donc le logo de la MLB était sous son nez et tourné dans la mauvaise direction.

COVID-19 a forcé les entraîneurs et les managers de plusieurs ligues à porter des masques avant et pendant les matchs importants. En conséquence, plusieurs ont montré leur incapacité à porter correctement des masques pendant plus de secondes à la fois. Les jeux de la NFL sont l’exemple parfait étant donné que de nombreux entraîneurs doivent retirer les masques pour crier des commandes à leurs joueurs.

Certains entraîneurs ont essayé d’éviter de porter complètement des masques pendant les premières parties de la saison de la NFL, mais la NFL n’a pas approuvé. La ligue a envoyé une note aux 32 équipes et a déclaré que les entraîneurs et les organisations recevraient des amendes s’ils ne suivaient pas les directives. La ligue a ensuite donné suite à la menace et a infligé une amende à plusieurs entraîneurs, dont Jon Gruden, 100 000 $. Les équipes ont également reçu des amendes de 250 000 $.

“Nous devons rester vigilants et disciplinés en suivant les processus et protocoles mis en place non seulement par la ligue, le syndicat et les clubs, mais également par les gouvernements des États et locaux”, a déclaré le vice-président exécutif des opérations de football de la NFL, Troy Vincent. “Le protocole du jour de jeu NFL-NFLPA, qui reflète les conseils des experts en maladies infectieuses, du personnel médical du club et des réglementations gouvernementales locales et nationales, exige que toutes les personnes ayant accès à la zone de banc [including coaches and members of the club medical staff] de porter un masque facial en tout temps. “