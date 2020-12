Dwayne “The Rock” Johnson entre dans l’esprit des fêtes. L’ancien star de la WWE devenu l’homme le plus occupé à Hollywood a canalisé son père Noël intérieur et a chanté un jingle à ses amis et à ses fans. Bien qu’il ait opté pour un t-shirt sans manches Project Rock au lieu d’un costume de Père Noël rouge vif.

“Dwanta Claus arrive ce soir sur son traîneau”, a déclaré Johnson dans sa vidéo Instagram. “Il a tous les jouets, tous les cadeaux. Préparez les biscuits, la tequila prête, le gui prêt. Dwanta arrive.” il a complété le look en portant un chapeau de Père Noël personnalisé qui disait “Dwanta” en grandes lettres rouges.

Johnson a filmé la vidéo de la salle de sport Iron Paradise, qu’il a remplie de tous ses équipements d’entraînement préférés. Il a expliqué dans la légende qu’il entrait dans l’entraînement de minuit de Dwanta. Johnson a ensuite continué à chanter pour ses fans avant de terminer la vidéo. “Toujours gentil, toujours méchant”, at-il ajouté dans la légende.

Johnson a en fait fourni une mise à jour du jour de Noël sur ses aventures «donnant de la joie» aux gens du monde entier. Il a republié le clip de lui en train de chanter et a ensuite fourni quelques détails importants. “À propos d’hier soir.. [sleigh emoji][earth emoji]”Johnson a tweeté.” Merci d’avoir préparé des cookies [cookie emoji] Merci d’avoir versé de la tequila [alcohol emoji] Tout le gui ‘maman embrassant Dwanta Claus’ était amusant [kissy face emoji][purple devil emoji] Et merci de ne pas avoir appelé le popo sur Dwanta la nuit dernière alors que vous pensiez que c’était B&E. “

Le chapeau Dwanta a fait plusieurs apparitions sur Instagram ces derniers jours tandis que Johnson a donné bonne humeur. Il a participé à une visite virtuelle en traîneau Teremana tout en rencontrant de nombreuses personnes en ligne. Il a parlé aux travailleurs de première ligne, aux pompiers, aux pharmaciens et aux employés de Teremana.

Johnson a effectivement enfilé la veste duveteuse rouge pour une équipe spéciale avec John Krasinski. Il a rejoint un appel vidéo avec la star de Tom Clancy’s Jack Ryan et Jay Abel, un père veuf de deux enfants qui a révélé qu’il devait vendre beaucoup de souvenirs de bandes dessinées pour acheter des cadeaux de Noël pour ses enfants. Abel avait déjà tweeté à Johnson et demandé un retweet de sa page eBay.

Dwanta a fait bien plus que simplement retweeter un site Web. Il a en fait promis à Abel d’acheter tout ce que ses enfants voulaient. Johnson a également promis d’amener la famille sur le plateau de Black Adam une fois que la pandémie de COVID-19 ne serait pas un problème afin qu’ils puissent voir son personnage DC Comics en action.