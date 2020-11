Dwayne Johnson refuse de donner son titre d’homme le plus sexy | AP

Le célèbre acteur et lutteur professionnel américain, Dwayne Johnson, refuse de céder son titre de “l’homme le plus sexy du monde” à l’acteur Michael B. JordanEh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, Jordan a été choisi par le magazine People cette année.

Michael B.Jordan a été choisi par le célèbre magazine People comme l’homme le plus sexy de cette année, cependant, Dwayne Johnson ne veut pas mettre fin à son règne.

Et c’est qu’obtenir le titre à La plupart des hommes S3xy du magazine People, ce n’est pas n’importe quoi et année après année, plusieurs acteurs réussissent à remporter la couronne grâce à leur attractivité physique et leur influence importante à Hollywood.

Ainsi, pour cette année 2020, le prix reste avec Michael B. Jordan, célèbre pour ses apparitions dans des films tels que “Creed: Champion’s Heart” et “Black Panther”.

Cependant, bien qu’il soit le gagnant de la nouvelle édition, Dwayne Johnson refuse d’abandonner ce qui était à un moment le sien et à travers une publication récente sur son compte Instagram officiel, la star de “Fast and Furious: Hobbs & Shaw “indique clairement qu’il continue de détenir l’honneur accordé par les gens.

Comme vous vous en souvenez, Dwayne Johnson Il a remporté le titre de l’homme le plus sexy du monde selon les gens en 2016, depuis lors, il s’est consacré à féliciter les nouveaux gagnants, mais sans renoncer à son poste.

En revanche, Michael B.Jordan s’est très bien positionné ce 2020 grâce à sa carrière ascendante et son engagement dans le travail physique, reflété dans les rôles qui demandent de grands efforts sur le terrain.

Mais tout n’est pas rose, puisque Dwayne ne veut pas laisser sa couronne derrière cette année, et bien que via Instagram, il a félicité Michael par sa nomination, il précise parfaitement qu’il n’a pas l’intention de renoncer à son prix et bien que cela semble être une blague, entre les blagues la vérité apparaît.

Je me suis amusé à parler de «vivre pleinement chaque jour» dans le numéro de People’s Sexiest Man du monde. Félicitations à mon frère Michael B. Jordan pour la nouvelle couronne s3xy. JE NE DONNE RIEN “, a écrit Dwayne dans son message.

Alors que Johnson est apparu dans le récent numéro de People, où il est nommé “S3xy, l’homme le plus âgé du monde“et dans l’article, il a parlé de ce qu’il considère comme vivre pleinement sa vie.

Mon moment préféré de la journée est avant que le soleil ne se lève et que nos bébés dorment encore. Je peux faire beaucoup de travail productif dans mon bureau et bien sûr j’adore quand ils m’appellent sur les moniteurs pour bébé, puis c’est l’heure du petit déjeuner! quand les bébés dorment, c’est l’heure de «Netflix & Chill» avec Lauren et un verre de Teremana. Je n’en dirai pas plus avant d’avoir des ennuis », a-t-il commenté.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

De son côté, Michael B. Jordan a donné au magazine People quelques mots sur ce qu’il pensait en apprenant sa nomination.

Il est à noter que ce titre est largement célébré sur les réseaux sociaux et que la popularité de l’acteur a explosé dans les cieux.

Je m’appelle Michael B. Jordan et je suis l’homme le plus sexy du monde cette année. Qu’est-ce qui m’est passé par la tête quand j’ai découvert? C’était une sensation formidable. De toute évidence, d’autres personnes ont fait tellement de commentaires et de blagues à ce sujet. “

“Chaque fois que vous annoncez qui est le gars, tout le monde a ses commentaires et ce qu’il veut dire à ce sujet. Ils me taquinent toujours comme, ‘Mike, c’est la seule chose que vous n’obtiendrez probablement pas.’ Et c’était comme, ‘Ouais, peu importe. C’était un bon sentiment. C’est génial. C’est un bon club auquel faire partie », a-t-il ajouté.

La vérité est que de nombreux fans de Marvel Studios aspirent à cela Michael B. Jordan retour à la saga comme Eric Killmonger, cependant, il semblerait que le personnage ait été laissé loin derrière et que l’acteur soit à la recherche de nouveaux horizons.

Pendant ce temps, “Black Panther II” mettra en vedette le talent de Tenoch Huerta en tant que nouveau méchant, une nouvelle qui a surpris les internautes il y a quelques jours.

Cela peut vous intéresser: le casting de “Young Rock”, la série biographique de Dwayne Johnson, est révélé