Dwayne “The Rock” Johnson aime et respecte les légendes de la WWE car son père, décédé plus tôt cette année, est membre du WWE Hall of Fame. Et quand Joe Laurinaitis est décédé cette semaine, Johnson est allé sur Instagram pour rendre hommage à l’homme qui s’appelait Road Warrior Animal. Dans la publication Instagram, Johnson a parlé des nombreuses fois où il affronterait Laurinaitis et son partenaire Michael Hegstrand, également connu sous le nom de Road Warrior Hawk, décédé en 2003.

Vraiment attristé de se réveiller à cette nouvelle hier – le décès de mon ami, Joe Laurinaitis alias ROAD WARRIOR ANIMAL, a écrit Johnson. “Joe & Mike alias HAWK & ANIMAL, THE ROAD WARRIORS était l’équipe de bad asses la plus intense et la plus légitime de l’histoire du monde sauvage de la lutte professionnelle. très jeune «The Rock», – j’ai combattu ces gars tant de fois sur la route et ils ont toujours pris soin de moi et m’ont assuré d’apprendre.

Johnson a terminé le message en écrivant: Dur comme des clous. Bon homme. La meilleure équipe de tag de tous les temps. Et les beignets aux pommes (notre blague intérieure). Beaucoup d’amour et je vous serai toujours reconnaissant à tous les deux. “Les Road Warriors, également connus sous le nom de Legion of Doom pendant leur séjour à la WWE, ont eu un impact énorme dans la division par équipe pendant les années 1980 et 1990. WWE, ils ont remporté les titres par équipe à deux reprises, ce qui les a amenés à être intronisés au Hall of Fame de la WWE en 2011.

“Avec leur peinture faciale intimidante, leurs tenues couvertes de pointes métalliques et leur impressionnante gamme de mouvements puissants, le duo a capturé des titres et détruit ses adversaires partout où ils se trouvaient”, a déclaré la WWE dans un communiqué. “Leur domination les a rendus si populaires que l’expression ‘Road Warrior pop’ a été utilisée dans les vestiaires pour décrire les réactions particulièrement assourdissantes de la foule depuis.”

Pendant son séjour à la WWE, Johnson a eu une carrière de célibataire très réussie. Cependant, le huit fois champion de la WWE était aussi fort dans la division par équipe en remportant le championnat par équipe de la WWF cinq fois avec trois lutteurs différents. Johnson a eu le plus de succès en équipe avec Mick Foley en faisant l’équipe The Rock ‘n’ Sock Connection. Le duo a remporté le titre trois fois et était très populaire parmi les fans de la WWE.