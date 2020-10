Dwayne Johnson, l’homme le plus occupé d’Hollywood, travaille sur une série télévisée basée sur sa vie. Young Rock ne sera diffusé qu’en 2021, mais l’ancien lutteur professionnel vient de sortir une nouvelle publicité. Johnson a fourni une histoire de sa vie et a présenté son amour de l’Amérique et de la tequila avec la vidéo patriotique.

«Bonsoir, Amérique», dit Johnson dans la vidéo. Je viens chez vous ce soir pour vous parler d’une nouvelle émission de télévision basée sur ma vie. “Pendant qu’il parle, de la musique patriotique joue et des photos de sa vie apparaissent à l’écran. Pour rendre le clip encore meilleur, Johnson inclut un aigle à tête blanche, un enfant en courant tout en tenant le drapeau américain et la Statue de la Liberté. Il est devenu 100% américain avec la publicité. La seule chose qui manquait était la tarte aux pommes, mais Johnson a inclus un extrait d’une chanson de Twisted Sister.

“Mes compatriotes américains [American flag emoji][fist emoji] [Young Rock] a officiellement commencé le tournage! »a écrit Johnson dans la légende de son post Instagram.« Notre nouvelle émission, incroyablement drôle et incroyable pour [NBC]”

Selon la vidéo de Johnson, Young Rock le suivra tout au long des premiers stades de l’âge adulte. L’accent sera mis sur sa carrière de footballeur universitaire à l’Université de Miami, où il faisait partie d’une équipe gagnante du championnat national. L’histoire se poursuivra ensuite avec les années 1990 et le moment où il devint une star mondiale.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie définitive pour Young Rock, Johnson a révélé le casting. Bradley Constant jouera la version de 15 ans de Johnson tandis que Stacey Leilua jouera la mère de Johnson, Ata Johnson. Uli Latukefu jouera la version footballistique de Johnson, âgée de 20 ans. Ana Tuisila jouera la grand-mère de Johnson, Lia Maivia, tandis qu’Adrian Groulx sera Johnson, 10 ans, également connu sous le nom de Dewey.

Étant donné que la série se concentre sur les jeunes années de Johnson, il est essentiel que quelqu’un décrive correctement son père, Rocky Johnson. L’homme qui entrera dans ces bottes de lutte est Joseph Lee Anderson (SWAT, Harriet). Le jeune acteur a été en train de grincer dans la salle de gym afin de prendre du volume et il a fourni des mises à jour constantes sur son profil Instagram. Maintenant, il rejoindra Johnson and co. pour la production.