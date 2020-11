Les fans du film d’action de 2002, The Scorpion King, ont reçu des nouvelles surprenantes lundi lorsque Deadline a annoncé qu’un redémarrage du film allait arriver. Dwayne Johnson reviendra, mais pas au même titre que l’homme de tête. En raison de son emploi du temps déjà réservé, qui, selon Deadline, l’a lié jusqu’en 2022, Johnson servira plutôt de producteur. Le film sera dirigé par Universal Pictures et Seven Bucks Productions, qui est dirigé par Johnson et Dany Garcia. Au moment de la nouvelle, aucun réalisateur n’a encore été mis sur écoute.

Deadline a noté que même si Johnson ne reprendra pas son rôle, il y a une «bonne possibilité» qu’il trouve un moyen de faire une apparition. Dans l’original, Johnson a joué le rôle de Mathayus, autrement connu sous le nom de Roi Scorpion. Le film a agi comme une préquelle, se déroulant 5000 ans avant The Mummy and The Mummy Returns, qui voyait Brendan Frasier dans le rôle principal. L’intrigue du redémarrage reste inconnue, bien que le point de vente ait expliqué qu’il s’agirait d’une «prise contemporaine dans les temps modernes».

Pour Johnson, The Scorpion King était sa première percée dans le monde d’Hollywood. Avant cela, il était connu sous son nom de scène, The Rock, pour ses jours de lutte à la WWE. Depuis ses débuts dans l’industrie, Johnson, qui a révélé il y a quelques mois que lui et sa famille avaient le COVID-19, est devenu l’un des acteurs les plus titrés de la dernière décennie. En parlant avec Deadline, Johnson a déclaré qu’il devait sa carrière au roi Scorpion, rendant son retour en tant que producteur encore plus spécial: «Je suis honoré et ravi de réinventer et de livrer cette mythologie cool à une toute nouvelle génération.» Il a également salué Jonathan Herman, qui écrira le scénario.

Pendant ce temps, Garcia, qui faisait également partie de l’original, a déclaré que pouvoir faire partie du prochain chapitre était «spécial». Il a également déclaré que ce moment de bouclage était un «témoignage de ce que nous avons eu la chance de construire». La franchise dans son ensemble, y compris les films The Mummy, a connu un grand succès à son apogée. Les films justifiaient même Universal Studios à Orlando de créer un manège dans son parc à thème. Quant à Garcia et Johnson, les amis proches et partenaires commerciaux ont également eu de grandes nouvelles plus tôt dans l’année lorsqu’il a été révélé qu’ils étaient copropriétaires de la XFL.