Dwight Howard est enfin un champion. Dimanche soir, les Los Angeles Lakers ont battu le Miami Heat lors du sixième match de la finale de la NBA pour remporter le titre de champion. Howard a signé avec les Lakers au cours de la dernière saison morte, et à la fin du match, le natif d’Atlanta a publié une vidéo émouvante sur son compte Instagram Live.

«N’abandonnez jamais vos rêves», dit Howard. “Tu peux le faire. Je le jure, continue de te battre. Je jure devant Dieu, ne t’abandonne jamais. Regarde ça … Je suis désolé de maudire tous les enfants. écoute, n’abandonne jamais toi-même. Tu es déjà un champion. ” Howard, 34 ans, a eu une carrière intéressante dans la NBA qui comprend deux séjours avec les Lakers. Il a rejoint l’équipe pour la première fois en 2012 après avoir passé huit ans avec l’Orlando Magic. Bien qu’il ait été nommé All-Star cette saison-là, son passage avec les Lakers a été considéré comme une déception et a signé avec les Houston Rockets l’année suivante.

SON SUR. FÉLICITATIONS, @DwightHoward. pic.twitter.com/jmjZLyhpQb – SLAM (@SLAMonline) 12 octobre 2020

Lundi matin, ESPN a révélé un tweet de 2013 de Howard qui était destiné aux fans des Lakers. “J’espère avoir une chance de me rattraper!” Howard a écrit. Merci LA “Après le match, Howard a parlé de ce que ça faisait de détenir le trophée du championnat.

«J’étais juste comme, ‘mec, c’est le moment dont je rêve chaque jour depuis que je suis venu

de retour à cette équipe “, a déclaré Howard.” En tenant le trophée, cela ne m’a vraiment pas encore frappé que nous ayons gagné. En ce moment, j’essaye juste de profiter de ce moment. Je suis très reconnaissant et reconnaissant d’avoir simplement cette opportunité et c’est une bénédiction du plus haut niveau. Je n’ai pas beaucoup de mots, je suis juste très reconnaissant. “

Howard a été repêché n ° 1 au classement général par le Magic en 2004. Il est devenu l’un des meilleurs centres de la ligue, remportant le titre de Joueur défensif de l’année trois saisons consécutives (2009-2011) et a été nommé vainqueur du concours Slam Dunk en 2008. En plus de jouer pour les Magic, les Lakers et les Rockets, Howard a passé du temps avec les Atlanta Hawks, les Charlotte Hornets et les Washington Wizards. Howard a été nommé huit fois dans l’équipe All-Star et est sélectionné huit fois dans l’équipe All-NBA.