L’ancienne star de Miami Heat Dwyane Wade vient de montrer son appréciation pour le boxeur Mike Tyson. Iron Mike a défendu la fille de Wade, Zaya, lors d’un épisode de Hotboxin ‘With Mike Tyson après que le rappeur Boosie ait fait des commentaires transphobes. Maintenant, Wade a parlé du boxeur venant en aide à sa fille.

«J’en ai parlé à Mike au début de la pandémie», a déclaré Wade lors d’un entretien avec Central Ave vendredi. “Nous avons eu une conversation. J’ai apprécié du point de vue, vous savez, Mike est quelqu’un qui n’a jamais essayé d’être parfait. C’est quelqu’un qui a appris de ce voyage de la vie. Il est si intelligent. Il est tellement éduqué et bien informé sur le sujet. la vie. Pour lui de pouvoir jeter cette pépite sur le monde, pour moi, c’était super de l’entendre dire ça. “

Wade et son épouse Gabrielle Union ont annoncé en février qu’ils soutenaient Zaya, 12 ans, en tant que fille transgenre. Boosie a répondu avec plusieurs commentaires sur la situation. Il a dit que Zaya n’était pas assez vieux pour prendre cette décision.

“C’est un homme. Un enfant de 12 ans”, a déclaré Boosie. “A 12 ans, ils ne savent même pas quel sera leur prochain repas. Ils n’ont pas encore compris. Il pourrait rencontrer une femme, n’importe quoi, à 16 ans et tomber amoureux d’elle. Mais son d – va être parti. “

Le rappeur s’est ensuite assis avec Tyson et a été confronté à des questions sur ses commentaires. Il a dit qu’il avait choisi de commenter la situation en raison de l’âge de Zaya. Boosie a dit qu’il s’était offensé «parce que c’était un enfant».

Tyson a finalement répondu au rappeur. Il lui a demandé ce qui lui donnait le droit de faire ces commentaires sur la famille Wade. «Que vous est-il arrivé de penser que vous êtes quelqu’un qui peut commenter la vie de quelqu’un? Il a demandé.

Zaya est née en tant que Zion, mais elle a annoncé plus tard qu’elle faisait partie de la communauté LGBTQ + et qu’elle voulait utiliser ses pronoms. Wade et Union ont déclaré qu’ils soutenaient la décision en tant que parents de Zaya. Ils ont également reçu à la fois du soutien et des critiques.

«Lorsque notre enfant rentre à la maison avec une question, lorsque notre enfant rentre à la maison avec un problème alors que notre enfant rentre à la maison avec quelque chose, c’est notre travail en tant que parents d’écouter cela, de leur donner les meilleures informations possibles, les meilleurs retours qui nous pouvons », a déclaré Wade à Ellen DeGeneres en février. Il a dit plus tard que rien ne change avec son amour ou ses responsabilités en tant que parent.