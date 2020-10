Les propositions sont des moments spéciaux et mémorables pour les couples du monde entier, mais l’ancienne star de Miami Heat Dwyane Wade en a fait un, en particulier, encore meilleur. Il a accidentellement photobombé une proposition sur la plage. Sa réaction était inestimable alors qu’il posa sa main sur son cœur.

“Quand [Dwyane Wade] se trouve être en train de se promener au coucher du soleil sur la plage et de marcher à mi-chemin de la proposition », a écrit Ryan Basch dans la légende de son post Instagram. Il a également ajouté une image agrandie qui montrait la réaction complète de Wade. La star de la NBA à la retraite a alors posé pour une photo avec l’heureux couple. Plus tard, il a republié les photos sur ses histoires Instagram, en écrivant: «C’était tellement stupide de voir que vous aimez!»

“Holy Molyyy c’est la proposition la plus dopée jamais”, a commenté une personne sur les réseaux sociaux après avoir vu les photos. Plusieurs autres étaient d’accord avec ce sentiment et ont déclaré que la proposition était vraiment un moment spécial en raison de la présence surprenante de Wade. Basch a posté plus tard qu’il envoyait une invitation à un mariage à Wade et à sa femme, Gabrielle Union.

Alors que la photobombe a fait une proposition vraiment mémorable sur la plage de Santa Barbara, il y a une pression supplémentaire sur le couple. Wade a ajouté un autre message sur Instagram et leur a livré un message de plaisanterie. “J’ai besoin de votre mariage pour travailler. C’est maintenant sur ma conscience [sic] haha », a écrit Wade.

Les célébrités ont régulièrement profité de l’occasion pour photographier des fans au hasard dans la rue. Arnold Schwarzenegger a marché devant Sylvester Stallone et un fan tout en fumant un cigare. Il s’est arrêté et a soufflé un nuage de fumée pour obscurcir sa camarade de cinéma d’action. De même, le guitariste de Guns and Roses, Slash, se tenait autrefois derrière une femme âgée alors qu’elle se faisait prendre en photo avec un t-shirt Slash.

Le comédien Dave Chappelle a également apporté du divertissement aux photos de fiançailles. Un couple était assis derrière un fût tout en tenant de petits échantillons de bière. Chappelle baissa la tête au dernier moment et lança un regard entendu à la caméra.

Les photobombes de célébrités ne sont pas nouvelles, mais plusieurs fans ont fait valoir que Wade était le meilleur. Ils ont exprimé leur appréciation pour sa démonstration sincère d’émotion brute, ainsi que pour le fait qu’il ait tenu sa main sur son cœur. Le faire s’arrêter et prendre le temps de sa promenade au coucher du soleil pour prendre une photo avec l’heureux couple n’a fait que renforcer leur appréciation pour lui.