Le cycliste utch Dylan Groenewegen a été banni pendant neuf mois pour son rôle dans l’accident qui a laissé un camarade dans le coma.

Groenewegen a été reconnu coupable d’avoir causé l’accident lorsqu’il a dévié de sa ligne de course lors du Tour de Pologne le 5 août, envoyant Fabio Jakobsen dans les barrières dans le processus.

L’impact a été si dur qu’il a perdu la plupart de ses dents dans l’accident, qui a fait voler les barrières sur la trajectoire du reste du peloton.

Groenewegen a été immédiatement expulsé de la course et a été condamné mercredi à une interdiction de course de neuf mois, qui a été antidatée et arrivera à sa conclusion le 7 mai de l’année prochaine.

Le joueur de 27 ans a déclaré: «La chute de la première étape du Tour de Pologne sera à jamais une page noire de ma carrière.

«Les conséquences ont été très regrettables et graves. J’en suis bien conscient et j’espère que cela a été une sage leçon pour chaque sprinter.

«Je suis de très près l’actualité de la reprise de Fabio. Je ne peux qu’espérer qu’un jour il reviendra complètement. Clore la question disciplinaire crée de la clarté. Cela me donne l’opportunité de regarder à nouveau vers l’avenir.

Dans un communiqué, l’UCI a déclaré: «Groenewegen a collaboré à l’enquête et a accepté de purger une période de suspension jusqu’au 7 mai 2021, correspondant à une période de neuf mois à compter de la date de l’incident.»