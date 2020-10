James Redford, le fils de Robert Redford, âgé de 58 ans, est décédé vendredi des suites d’une bataille contre le cancer. À la suite de sa mort, de nombreuses personnes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour rendre hommage au cinéaste documentaire décédé, y compris le fils de James, Dylan.

Lundi matin, Dylan, que James a partagé avec sa femme, Kyle, s’est rendu sur Instagram pour partager un hommage émouvant à son père. En affichant une galerie de trois images de son enfance, Dylan se souvenait de son père comme de son «meilleur ami, mon mentor, mon collaborateur et, surtout, mon père». Il a dit qu’il «aurait pu être le fils le plus chanceux du monde» d’avoir son père dans sa vie.

Le message a immédiatement suscité une forte réponse de la part des fans de James et de son père. Dans une réponse, quelqu’un a envoyé «beaucoup d’amour et de respect à vous et à votre famille», ajoutant que le père de Dylan «occupait une place spéciale dans mon cœur». Répondant au message, quelqu’un d’autre a dit que James “était clairement le père le plus chanceux. Quelle belle chose à ressentir et à partager.” Une autre personne a commenté: “Il est vraiment impossible de dire qui est le plus heureux, qui a le plus de bonheur d’amour dans ces photos. Magnifique. Je t’envoie tellement d’amour.”

James est décédé vendredi d’un cancer des voies biliaires dans son foie. Son ancienne maladie hépatique est revenue il y a deux ans et, en novembre, en attendant une greffe du foie, les médecins ont découvert le cancer dans son canal biliaire. Il est décédé au domicile de sa famille dans l’Utah, ses proches se sont rendus sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage.

Annonçant son décès, la femme de James, Kyle, qu’il a épousée en 1988, a partagé une série de photos avec leurs deux enfants, Dylan et Lena. Ecrivant que la famille a «le cœur brisé», elle a déclaré que son mari, qu’elle appelait «Jamie», «a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera beaucoup». Elle a déclaré qu ‘”en tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux dans le passé. [two years]. “

La fille de James et la sœur de Dylan, Lena, ont également utilisé les réseaux sociaux pour pleurer son père. Sur Instagram, elle a partagé une galerie d’images et de vidéos d’elle-même et de James, écrivant que malgré la douleur qu’elle éprouve, elle est «capable de sourire parce que mon père m’a fait tellement rire».