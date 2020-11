Selon les rapports, le couple, tous deux âgés de 60 ans, a été informé le mois dernier par ITV que leur créneau habituel de présentation du vendredi sur l’émission de jour n’était plus.

On pense qu’Alison Hammond, 45 ans, et Dermot O’Leary, 47 ans, prendront le relais – le couple intervenant encore à l’occasion pour couvrir les hôtes réguliers Holly Willoughby et Phillip Schofield.

Une source télévisée a déclaré: «Eamonn et Ruth ont une énorme base de fans et sont très expérimentés.

(

Hôtes réguliers Holly et Phillip

/ (ITV))

“Ils peuvent facilement présenter n’importe quel nombre de spectacles, alors les producteurs du Beeb envisagent de leur donner un format à l’avant.”

La BBC a été contactée pour commentaires.

Un porte-parole de This Morning a déclaré: «Nous avons un line-up de présentation stellaire sur This Morning à Holly & Phillip et Eamonn & Ruth. Tout ajout à cette programmation sera annoncé en temps voulu. “

Le Mail on Sunday rapporte aujourd’hui que le couple est tombé en disgrâce avec l’équipe de This Morning l’année dernière.

Le journal rapporte que le rédacteur en chef de l’émission, Martin Frizell, s’est heurté à M. Holmes à l’approche des élections générales de décembre après que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon ait voulu donner au couple une décoration d’arbre de Noël lors de son apparition dans This Morning.

(

O’Leary pourrait remplacer le couple

/ ITV / Youngest Media)

Il a été suggéré à Mme Sturgeon de recevoir un cadeau en retour – mais M. Holmes a objecté que cela avait enfreint les règles strictes d’impartialité pour les radiodiffuseurs dans les semaines précédant les élections.

Pendant ce temps, O’Leary a semblé parler de son nouveau concert dans une interview plus tôt dans la semaine.

Dans une interview accordée à Ireland AM jeudi, Dermot a déclaré à propos de son nouvel emploi potentiel “c’est toujours délicat quand il y a des collègues et amis impliqués”.

“Il n’y a rien de confirmé pour le moment, mais vous savez, nous avons aimé faire l’été, alors nous aimerions en faire plus”, a-t-il poursuivi.

“Mais en même temps, vous ne voulez pas marcher sur les orteils de qui que ce soit ou mal traiter qui que ce soit, donc vous êtes toujours en quelque sorte coincé entre un rocher et un endroit difficile sur ce genre de choses.”