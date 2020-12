E

amonn Holmes a fait un commentaire sournois sur This Morning «se débarrasser» de l’animateur et de sa femme Ruth Langsford de leur créneau habituel du vendredi lors de leur dernière apparition dans l’émission de jour avant Noël.

Le mois dernier, selon les informations diffusées, le couple, tous deux âgés de 60 ans, avait été informé par ITV que leur créneau habituel de présentation du vendredi sur l’émission ITV n’était plus.

À l’époque, un porte-parole de This Morning a déclaré: «Nous avons un line up de présentation stellaire sur This Morning à Holly & Phillip et Eamonn & Ruth. Tout ajout à cette programmation sera annoncé en temps voulu. “