E

asyJet a signalé aujourd’hui d’énormes pertes annuelles de 1,27 milliard de livres sterling après avoir été immobilisé ou exploité un service squelette pour tous sauf les mois d’été en raison de Covid 19.

Les revenus ont chuté de 53% à 3 milliards de livres contre 6,4 milliards de livres un an plus tôt, ce qui a fait passer les pertes avant impôts à un peu moins de 1,3 milliard de livres contre un bénéfice de 430 millions de livres un an plus tôt.

Sur une base sous-jacente, la perte était légèrement meilleure, à 835 millions de livres sterling, dans la fourchette de 815 millions à 845 millions de livres sterling prévue par la société.

Le directeur général Johan Lundgren a déclaré:

“” Alors que nous prévoyons de ne pas voler plus de 20% de la capacité prévue pour le premier trimestre 2021, en maintenant notre approche disciplinée des vols générateurs de trésorerie pendant l’hiver, nous conservons la flexibilité nécessaire pour accélérer rapidement lorsque la demande reviendra. Nous savons que nos clients veulent voler avec nous et que la demande sous-jacente est forte, comme en témoigne l’augmentation de 900% des ventes dans les jours qui ont suivi la levée de la quarantaine pour les îles Canaries en octobre. Nous avons répondu avec agilité en ajoutant 180 000 sièges en 24 heures pour exploiter la demande.

Il a salué la nouvelle de l’éventuel vaccin imminent, mais a refusé de faire une déclaration sur les perspectives car les conditions restaient si volatiles.

L’entreprise a été touchée par des coûts énormes, notamment le licenciement d’environ un tiers de son personnel et a averti qu’elle brûlait 50 millions de livres sterling par semaine pendant les mois d’été les plus chargés, sans parler des périodes de verrouillage du printemps et de l’automne.

en relation

Avec d’autres compagnies aériennes, il a été frappé par des changements répétés des restrictions de voyage à destination et en provenance de divers pays, ce qui a pour effet de dissuader complètement les gens de prendre l’avion.

Il a vendu des avions et réduit la flotte alors qu’il ne vole qu’un douzième de ses vols maintenant qu’il y a un an.

Michael O’Leary de Ryanair a prédit que l’été prochain verra 80% des clients voler à nouveau.

Lundgren a déclaré que la compagnie aérienne avait essayé de se concentrer uniquement sur les vols lorsqu’il était économiquement viable de le faire, mais que le nombre de passagers avait chuté de moitié à 48 millions,

Il a déclaré que la compagnie aérienne ne prévoyait pas de voler plus d’un cinquième de ses vols habituels au cours du premier trimestre en cours de son exercice.